VS-Villingen Tradition wahren und Zeitgeist leben

Auf einen Kaffee mit Oberjungfer Margot Schaumann und Prinzessin Kiri Lauterbach, die anläßlich des 90-jährigen Bestehens der Alten Jungfere aus dem Nähkästchen plaudern

Wie erklären Sie es sich, dass Frauen stundenlang anstehen, um einen Eintrittsbutton für die Jungfere-Abende zu ergattern? Woher kommt dieser Hype?

Schaumann: Wir gehen davon aus, dass es den Frauen die Jahre davor so gut gefallen hat, dass sie unbedingt wieder kommen wollen. Gerade für die jungen Frauen, die in den letzten Jahren verstärkt kommen, sind das besondere Abende, die sie sehr schätzen.

Lauterbach: Die Frauen mögen das Gefühl, nur unter sich zu sein und auch die Kleiderordnung ist sicher ein Grund für den riesigen Andrang. Es ist für unsere Besucherinnen einfach toll, ein wunderschönes Häs anziehen zu können und so edel gekleidet auszugehen.

Wie sind die Alte Jungfere entstanden?

Schaumann: Es war etwas ganz Besonders, dass vor 90 Jahren, also 1927, Frauen ganz unter sich gefeiert haben. Öffentlich war das nicht möglich und die Frauen wollten nicht einfach nur daheim sitzen und warten. Sie hatten die Nase voll vom Mehlsupp-Kochen. Diese Frauengemeinschaft hat seitdem Bestand und ist lebendig wie nie.

Lauterbach: Wir wahren die Tradition und gehen trotzdem mit dem Zeitgeist, das ist wirklich toll bei den Jungfere und ein Spagat, der nicht immer einfach ist.

Fühlen Sie sich da manchmal unter Druck gesetzt, die hohen Erwartungen erfüllen zu müssen?

Lauterbach: Ich empfinde das nicht so, ich fange jedes Jahr bei Null an und blende alles andere aus. Wir können uns nicht jedes Jahr steigern, das ist auch klar. Aber da wir ein Team sind und jede Frau eine Nummer vorbereitet, stimmt das Gesamte einfach.

Schaumann: Wir sehen schon die Verantwortung und sind uns gegenüber sehr kritisch und bewerten die einzelnen Vorträge, geben Anregungen. Wir können uns problemlos kritisieren und keine der Jungfere bekommt diese Kritik in den falschen Hals. Wir diskutieren offen über alles.

Wo liegen die Stärken der Jungfere?

Schaumann: Wir harmonieren unheimlich gut miteinander. Jede kann sich als Persönlichkeit einbringen, wir kennen kein Konkurrenzdenken. Jeder gönnt der anderen den Erfolg. Wir inspirieren uns gegenseitig.

Lauterbach: Da wir eine kleine Gruppe sind, hat jede viel Arbeit zu leisten, das aber schweißt zusammen und wir halten alle Fäden in der Hand. Wir können das Programm so total gut steuern. Dadurch, dass sich jede Frau mit all ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken einbringt, wird der Abend enorm vielseitig.

Wie haben sich die Jungfere in den letzten Jahrzehnten entwickelt?

Lauterbach: Wir sind frecher geworden, mutiger und frivoler. Früher wäre es undenkbar gewesen, das Wort Fiddle zu verwenden, Sex und Religion waren Tabu. Diese Tabus gibt es heute nicht mehr.

Schaumann: Seit ungefähr 23 Jahren gibt es einen zweiten Abend, den haben wir wegen der großen Nachfrage eingeführt. Wir haben im Laufe der Geschichte auch einige Male die Lokalität gewechselt: Im „Raben“ war die Gründung, dann waren die Jungfere im „Löwen“, der „Lilie“, in der „Blume-Post“. Dann ging es in den „Deutschen Kaiser“, das heutige „Ketterer“. Nach einem Intermezzo im „Diegner“ sind wir seit acht Jahren im kleinen Saal im Theater am Ring heimisch geworden. An zwei Abenden haben wir 440 Frauen zu Gast.

Wie werde ich aktive Jungfer und was sind die Kriterien, was muss eine Jungfer können ?

Schaumann: Sie sollte Humor haben und dichten können. Bühnenpräsenz ist wichtig, sie sollte keine Angst vor Publikum haben und natürlich muss sie zur Gruppe passen. Da unsere Gruppe sehr klein ist, muss die Chemie stimmen, das ist das Wichtigste. Das war zum Beispiel bei Ulrike Degen der Fall, die dieses Jahr das erste Mal auftritt.

Lauterbach: Wir halten die Augen offen und sprechen bei Bedarf ganz gezielt Frauen an, wo wir meinen, dass sie zu uns passen. Im Moment sind wir acht aktive Frauen auf der Bühne, Brigitte Bausch, die sich um die Kostüme, Friseuren und Maske kümmert, ist unsere neunte Frau hinter der Bühne.

Wie lange arbeitet das Team an der Vorbereitung der beiden Fasnetsabende?

Lauterbach: Das ist eine schwierige Frage: Es sind alleine 22 Text- und Probenabende. Aber bis dahin haben wir ja die Einzelnummer ja schon vorbereitet. Das ist eine enorme Arbeit: Ich sammle das ganze Jahr Ideen.

Schaumann: Ich bin eher der Typ, der sehr kurzfristig arbeitet. Im Sommer habe ich noch keine Ideen für den Abend. Im Herbst findet das erste Brainstorming statt, da machen wir zusammen einen Ausflug. Dann sitzen wir zu viert oder fünft vor einem leeren Zettel. Es sind wirklich alle Texte des gesamten Abends von uns. Wenn ich im Nachhinein die DVD des Abends anschaue, bin ich nur am Staunen, was uns so alles eingefallen ist.

Was war Ihrer Meinung nach der beste Jungfere-Obed an den Sie sich erinnern können?

Lauterbach und Schaumann: Ganz klar, immer der letzte! Alle strahlen und wir sind völlig euphorisch.

Warum gibt es zum 90-Jährigen Bestehen keinen Männerabend wie beim 85-jährigen Bestehen?

Schaumann: Das liegt daran, dass wir schlicht und ergreifend keinen Termin gefunden haben. Es gab ja noch das Zähringertreffen und das Fasnetskonzert der Stadtharmonie. Wir wollten aber auf keinen Fall irgendjemand Konkurrenz machen.

Lauterbach: Aber die gute Nachricht: Wir machen nächstes Jahr einen Männerabend 90+1, der Termin steht sogar fest: Am 13. Januar 2018.

Stellen Sie uns die Jungfere doch mal vor und beschreiben Sie die besondere Stärke ihrer Mitstreiterinnen.

Schaumann: Evi Blaser ist unser Ass für politisch-freche Vorträge. Heike Görlacher findet sich in alle Rollen ein und übernimmt auch gerne die Kulissenproduktion. Uli Merkle ist unsere versierte Fachfrau mit Theatererfahrung. Rose Späth ist das charmanteste Nummerngirl, das wir je hatten und behält immer gute Nerven, wenn es darum geht, schnell etwas am Kostüm ändern zu müssen. Und Kiri Lauterbach ist unsere wunderschöne, charmante Prinzessin mit tollen dichterischen Fähigkeiten.

Lauterbach: Usa Sommer hat alles drauf und spielt den Ministrant genau gekonnt wie die Bordsteinschwalbe. Uli Degen ist ja unsere jüngste Jungfer, sie hat sich bis jetzt schon gut in die Gruppe eingebracht. Brigitte Bausch ist die kreative Seele der Jungfere – vom Schminken bis zu den Kostümen, sie steckt immer voller Ideen. Margot Schaumann ist schlagfertig, diplomatisch und hat wirklich alles im Blick. Ihre Stegreif-Dichtkunst ist einfach klasse.

Wann gibt es denn die Buttons für die Jungfere-Obede und wie versüßen Sie den Wartenden die Zeit?

Schaumann: Die Buttons gibt es am Samstag, 11. Februar, im Theater am Ring ab 12 Uhr. Wir sorgen dafür, dass die Wartenden ab sechs Uhr in den Vorraum können und damit wenigstens ins Warme. Ab 9 Uhr gibt es Glühwein, ab 12 Uhr servieren wir Brezeln und Sekt zum Anstoßen. Pro Person geben aber wir maximal vier Buttons aus.

90 Jahre Jungfere: Können die Besucherinnen beim diesjährigen Ball mit besonderen Überraschungen und scharfzüngigen Akteurinnen rechnen?

Schaumann und Lauterbach: Wir geben uns natürlich genauso viel Mühe wie jedes Jahr!

Zu den Personen

Margot Schaumann ist seit 27 Jungfer und seit 17 Jahren Oberjungfer und hat damit die ganze Verwaltung in den Händen. Fasnet macht sie seit Kindesbeinen und hat 20 Jahre aktiv beim Zunftball mitgewirkt. Ihr Vater war der bekannte Richard Götz. Margot Schaumann ist 67 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter und fünf Enkelkinder, die alle im Häs unterwegs sind.

Kiri Lauterbach ist seit 2002 bei den Alte Jungfere und 2009 das erste Mal als Prinzessin aufgetreten. Sie ist seit 50 Jahren bei der Glonki-Gilde und ist als Kind schon bei den kleinen Glonkinchen mitmarschiert. Kiri Lauterbach ist 57 Jahre alt und verheiratet. (cho)