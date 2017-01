VS-Villingen Tosender Beifall für bissiges Kabarettduo

Beim „Kampf der Giganten“ unter dem Motto „Wir schaffen das! Oder?“ belohnte schallendes Gelächter die beiden VS-Kabarettisten Thomas Moser (Villingen) und Michael Schopfer (Schwenningen) schon zum Einstieg im ausverkauften Villinger Ratskeller.

Verstanden sie doch den Sicherheitsfimmel doppelstädtischer Bürokratie punktgenau auf die Anwesenden herunterzubrechen. Was für die Stechschilder der historischen Innenstadt gilt, muss selbstverständlich auch auf das Gewölbe des Ratskellers angewandt werden. Wehe dem, der eine zu lange Nase in den Verkehrsraum ragen lässt. Kleine rote Schutzkappen zu tragen verlange der Gesetzgeber.

Nachdem alle Sicherheitsregeln mit satirischem Bierernst exerziert wur- den, schöpften die beiden Barden bei ihrem „Satirischen Jahresrückblick“ aus dem Vollen des doppelstädtischen Verwaltungssumpfes. Und was dort alles gefunden wurde, funkelte im hochglanzpolierten Jahresrückspiegel wie ein Feuerwerk zum Jahreswechsel. Allein die Anreise des Urschwenningers Schopfer zum Stadtbezirk Villingen war wohl mehr als nur reine Routine. Baubürgermeister Detlev Bührer muss unsägliche Lust an Baustellen haben, so sehr, dass es derzeit in der Doppelstadt mehr gibt als in all den Jahren seit der Städtefusion. Dies zwang den Schwenninger zu einem Umweg nebst Übernachtung im benachbarten Triberg. Dabei geht das vielfältige Bauen den Bürgern viel zu schnell und mancher wünschte sich schon Bührers Vorgänger Fußhoeller zurück – da wusste man, dass nichts passiert.

Überhaupt scheint zwischen den beiden Stadtteilen ein unüberwindlicher Graben zu verlaufen, worüber der beispielhafte Hardcore-Schwenninger Manfred Schlenker in einem Radiointerview bestens Auskunft geben konnte. Egal was der Gemeinderat beschließt – ob neue Stadthalle am Neckarursprung, die Sanierung der Muslen oder des Marktplatzes oder gar die neue Multifunktionsarena – alles lehnt er doppeldeutig grantig ab:

„Ma kaa ja eeh nix mache!“ tönt er in breitem Schwenningerisch. Allein das neue Krematorium bereitet ihm großes Pläsier, müssen doch alle Villinger „zum Schluss“ noch mal nach Schwenningen. Mit spitzer Zunge begutachteten zwei ob des kalten Sommers mit Bettfla- schen bewaffnete Damen das sündhaft teuer renovierte Villinger Kneippbad. Vom Beckenrand erspähten die beiden so manche Villinger Lokalgröße, wobei der streitbare Nordstetter Stadtrat Reiser mehrfach zur Zielscheibe satirischer Einwürfe wurde.

Selbst das in Szene gesetzte Bürgerbüro der Doppelstadt ziert ein rotweißes Sperrband, um das Trennende des Oberzentrums sogar in der Verwaltung zu dokumentieren. Das Lauschen in den Arbeitsalltag der beiden städtischen Bediensteten bot ein weiteres Mal tiefe Einblicke in die Gehässigkeiten lokalpatriotischer Engstirnigkeit. So setzten sich die beiden wortgewaltig mit dem kastrierten Wiederaufbau des Niederen Tors auseinander – der Schwenninger bot dem Villinger gar ein Stück Stahlschrott aus dem Muslenüberdachungsabriss als Startkapital an. Auch die Stadträte Breuning und Schurr sowie die Amtsstubeninhaber Glück und Dobmeier bekamen gehörig ihren Wende-Aktionismus oder ihre Tatenlosigkeit um die Ohren gewatscht.

Schade eigentlich, dass der Villinger Part des Duos bisweilen mit verbalen Derbheiten und seiner Lautstärke nicht immer den Geschmack der Anwesenden traf. Moser ließ sich zum Schluss aber noch zu versöhnlichen Bemerkungen hinreißen: Bat er doch die Schwenninger um Geduld, denn in 100 Jahren sei auch in Schwenningen alles eine schöne Altstadt.

Diesem, von unzähligen treffsicheren Kalauern und permanentem Szenenapplaus durchsetztem Kabarettabend gönnte das Publikum tosenden Beifall, was die Doppelstadtgiganten zu einer gebührenden Zugabe veranlasste.

Weitere Termine

Zusatztermine: Am 21. und 27. Januar 2017 wird der satirische Jahresrückblick 2016 mit zwei Zusatzterminen im Villinger Ratskeller sowie am 17.2.2017 im Café Häring in Schwenningen bedacht. Karten beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen und Blumenhaus Schopfer in Schwenningen. Für den Termin am 5.2.2017 im Café Häring stehen noch wenige Restkarten zur Verfügung. Der Termin am 8. Januar im Ratskeller muss aus privaten Gründen entfallen. Gekaufte Karten für diesen Abend können an den beiden Vorverkaufsstellen getauscht oder zurückgegeben werden.