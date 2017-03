Villingen-Schwenningen Top Auftragslage im Villinger Wieland-Werk

Die 285 Mitarbeiter in der Lantwattenstraße sind gut beschäftigt. Neuer Geschäftsführer spricht von sehr guter Auftragslage und blickt zuversichtlich nach vorne.

VS-Villingen (est) Auf ein gutes Geschäftsjahr 2015/16 blickt die Wieland-Gruppe mit Sitz in Ulm zurück. Sehr positiv war auch die geschäftliche Entwicklung der Wieland-Niederlassung in der Lantwattenstraße 11. Der neue Geschäftsführer Jürgen Simanowski (48) spricht von einer aktuellen sehr erfreulichen Auftrags- und Beschäftigungslage am Villinger Standort mit seinen aktuellen 285 Mitarbeitern.

Die Wieland-Gruppe mit Sitz in Ulm ist einer der weltweit führenden Hersteller von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Produziert werden Bänder, Bleche, Rohre, Stangen, Drähte und Profile. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 6700 Mitarbeiter. Größter Standort mit über 2000 Beschäftigten ist Vöhringen nahe Ulm.

Das Walzwerk am Standort Villingen produziert vor allem Bleche und Metallbänder, 70 Prozent davon sind Messingprodukte, die dann von den Abnehmern weiterverarbeitet werden. Ein Großteil der Kunden sind Zulieferer der Automobilbranche.

Geschäftsführer Jürgen Simanowski berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass das Villinger Werk relativ schwach mit einer Unterbeschäftigung in das Geschäftsjahr 2015/2016 gestartet sei. Doch Anfang 2016 zog die Nachfrage massiv an mündete in eine starke "Überbeschäftigung". Die Belegschaft habe dies mit zusätzlichen Schichten an Wochenenden aufgefangen. "Die Bereitschaft dafür war sehr groß", berichtete der Geschäftsführer.

Die gute Auftrags- und Beschäftigungslage habe bis heute angehalten, der weitere Ausblick für den Betrieb sei sehr positiv. "Wir erwarten weiterhin Vollbeschäftigung am Standort", erklärte der Geschäftsführer. Zurzeit seien die Prognosen "mehr als erfreulich". Seit Jahren liegt die Stammmannschaft des Villinger Wieland-Werks (ehemals Metallwerke Schwarzwald) unverändert bei knapp 300 Beschäftigten. "Wir haben eine außerordentlich geringe Fluktuation im Betrieb", berichtet Simanowski. Er konstatierte eine sehr starke Bindung der Mitarbeiter an das Werk, "zum Teil über Generationen."

Relativ neu in Villngen ist allerdings der Geschäftsführer. Er kam von drei Jahren als technischer Leiter ins Villinger Werk und hat die Leitung vor einem dreiviertel Jahr übernommen, als sein Vorgänger Hubert Dambietz, der das Werk seit 2002 geführt hatte, im Juli 2016 in den Ruhestand ging.

Der studierte Diplom-Chemiker Simanowski stammt aus Ulm, hat dort studiert und anschließend längere Zeit im Vöhringer Wielandwerk gearbeitet. Inzwischen wohnt er mit seiner Familie in Villingen und hat sich hier nach eigenem Bekunden sehr gut eingelebt. "Das fällt nicht schwer, Villingen ist eine schöne Stadt", äußert der Werkleiter.