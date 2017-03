Villingen-Schwenningen Tolles Gospelkonzert in der Heilig Kreuz Kirche

Die Verbreitung der Frohen Botschaft Gottes ist ihnen wichtig. "Voices of Joy" pflegen den Black Gospel.

Die Heilig Kreuz Kirche am Villinger Bickeberg war gut gefüllt und die Zuhörer, die zum Konzert des Gospelchors "Voices of Joy" gekommen waren wurden nicht enttäuscht. Mit wunderschönen Liedern und immer wieder auch mit den gesprochenen Worten von Sabine Siegel, die gemeinsam mit Sven-Udo Rösler die musikalische Leitung des 35 Sänger starken Chors innehat, füllten die Chorsänger einen schönen Abend. Natürlich wurden die Mitglieder des Chores ihrer selbst gestellten Aufgabe, der Verbreitung der Frohen Botschaft Gottes, gerecht.

Songs wie "The time for change is now" oder "Lord I need you" oder das aus dem Matthäusevangelium abgeleitete "Du sagtest nur, dass ich geliebt bin", wurden in all ihrer musikalischen Schönheit gesungen. Zur schönen Stimmung in der Heilig Kreuz Kirche, die nicht nur durch ihre tolle Akustik ein idealer Veranstaltungsort für die Black Gospels der Voices of Joy ist, trug auch die schöne Illumination bei. In zartes Blau getaucht stand das große Kreuz an der Wand über dem Geschehen.

Der Gospelchor " Voices of Joy" besteht aus 35 Sängerinnen und Sängern und einer fünfköpfigen Band. Geleitet wird der Chor von den erfahrenen Musikern und Chorleitern Sven Rösler und Sabine Siegel.

Der Chor, der jeden Freitagabend in den Räumen der Christlichen Gemeinde probt, begrüßt immer wieder gerne neue Sängerinnen und Sänger. Wer sich hier engagieren will, der sollte sich mindestens sechs Monate melden und einen Termin vereinbaren.

Gerne beteiligt sich der Chor an Gottesdiensten, Gemeindefest und weiteren öffentlichen Veranstaltungen, bei die christliche Botschaft im Mittelpunkt steht.