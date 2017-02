VS-Tannheim/Pfaffenweiler/Weilersbach Tolle Stimmung bei den Umzügen in den Ortschaften

Klein aber Oho: Umzüge in Tannheim, Pfaffenweiler und Weilersbach begeistern die Zuschauer

Unsichere Zeiten in Pfaffenweiler, ein Schnapszahl-Jubiläum in Weilersbach und Aufregung um einen Rasenmäher in Tannheim. Fasnet isch – auch die Ortsteile stehen am Fasnets-Mentig Kopf.