VS-Villingen Tipp für das Wochenende: Rollenspiele rund um die Uhr in VS-Villingen

Am Wochenende findet ein großes Treffen der Rollenspieler im Jugendhaus K3 in Villingen statt. Gespielt wird 48 Stunden lang rund um die Uhr. Mit Videointerview mit den Organisatoren!

Am Freitag fällt der Startschuss für einen echten Spielemarathon im Villinger Jugendhaus K3. Bis zu 150 Rollenspiel-Fans aus dem ganzen Land und zahlreiche Interessierte aus der Region werden zur Rollenspiel-Convention, kurz V-Con, erwartet.

Doch was ist ein Rollenspiel überhaupt?

Dennis Grützmacher und Björn Jehle vom Organisationsteam erklären es so: "Es geht darum, gemeinsam eine Geschichte zu erleben, diese selbst und mit anderen zu gestalten und Spaß zu haben. Gewinner und Verlierer gibt es eigentlich nicht."

Während einer Runde stellt ein Spielleiter eine Geschichte vor, beschreibt die fiktive Spielwelt, lenkt die Gruppe durch das Geschehen und gibt Regeln vor. Durchschnittlich sitzen fünf bis sechs Spieler an einem Tisch. Eine Spielrunde dauert gewöhnlich zwei bis drei Stunden. Die Mitwirkenden selbst schlüpfen dabei in die Rolle der einzelnen Charaktere des jeweiligen Spiels und versuchen Aufgaben, Rätsel und Probleme zu lösen. Jede Spielfigur bekomme bestimmte Werte und Fähigkeiten zugeteilt, so Grützmacher. Im Spielverlauf müssen diese möglichst geschickt eingesetzt werden. Würfel sorgen für einen nicht vorhersagbaren Verlauf. So würden spannende Romane entstehen, die es zuvor noch nicht gegeben habe, die nur für diesen kurzen Moment existieren, ergänzt Jehle.

Ganze 48 Stunden am Stück können sich Rollenspiel-Fans am Wochenende genau diesen spontanen Geschichten widmen. "Es ist so, als ob man ein gutes Buch liest. Da hört man ja auch nicht einfach auf und liest bis zum nächsten Morgen", erklärt Jehle. Sollten nächtliche Besucher dennoch irgendwann Müdigkeit verspüren, stehen ihnen sogar Schlafräume zur Verfügung. Ansonsten helfe nur Kaffee, viel Kaffee, weiß Grützmacher aus Erfahrung. Nicht zuletzt gehe es bei der V-Con auch darum, immer wieder neue Spiele und Leute kennenzulernen. Das erste Rollenspiel Dungeons and Dragons wurde 1974 von Gary Gygax und Dave Arneson in Amerika entwickelt und wurde schnell erfolgreich. In Deutschland gilt Das Schwarze Auge von Ulrich Kiesow aus dem Jahre 1984 als Initialzündung für den Erfolg der Rollenspiele.

Im Videointerview erklären Björn Jehle, Dennis Grützmacher und Adrian Albrecht, wie das Treffen in Villingen im Detail abläuft, wie man mitmachen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt, welche Rollenspiele existieren. Sie erklären, was den besonderen Reiz ihres Hobbys ausmacht.

Die Veranstaltung

Das Rollenspiel-Treffen im Jugendhaus K3 in Villingen beginnt am Freitag, 18 Uhr, mit der Vorstellung des Programms und der Spielrunden. Bis 18 Uhr am Sonntag kann rund um die Uhr gespielt werden. Auch Tabletop-, Brett- und Konsolenspiele sowie ein Nerd-Quiz werden angeboten. Alle Interessierten sind willkommen, Vorkenntnisse nicht erforderlich. Für Verpflegung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.