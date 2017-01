Villingen-Schwenningen Theaterstück über Marian Lewicki  ein Stück mit zwei Handlungssträngen

Auf einen Kaffee mit Dietmar Schlau, der ein Theaterstück über Marian Lewicki geschrieben hat. Der junge Pole ist vor 75 Jahren wegen seiner Liebesbeziehung zu einer Villingerin erhängt worden ist

Wie kommt ein Heilpraktiker für Psychotherapie dazu, Theaterstücke zu schreiben?

Ich schreibe seit 30 Jahren Romane und Geschichten. Da ich quasi Nachbar des Rollmopstheaters in der Färberstraße bin, habe ich dort einfach vorbeigeschaut und Kontakt mit Inhaber Olaf Jungmann aufgenommen. Nach einer Lesung kam er auf die Idee, aus meiner Kurzgeschichte „Das Grenzwiesel“ ein Theaterstück zu machen. Dieses ist sehr erfolgreich gelaufen mit 16 Aufführungen und rund 300 Besuchern.

Was war der Anstoß, über Marian Lewicki und dieses dunkle Kapitel in der Villinger Geschichte ein Theaterstück zu schreiben?

Der Anstoß kam von Hans-Jürgen Petrasek, der sich sehr für dieses Thema interessiert und auch Pate für das Sühnekreuz im Tannenhörnle ist. Ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt und angefangen, das Stück zu schreiben. Der Arbeitstitel ist momentan noch kurz und bündig „Marian – Wissen statt Gewissen“.

Über das Schicksal von Marian Lewicki gibt es ja bereits ein Theaterstück und auch einen Film „Die Poleneiche“. Sehen Sie Bedarf für ein weiteres Stück?

Ja, weil es uns eher um die Perspektive auf die Geschichte geht, das ist bei meinem Theaterstück neu. Es ist ja keine sture Nacherzählung einer historischen Begebenheit, sondern eine Reflektion darüber, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Die Geschichte ist für mich das Transportmittel für das Angebot, sich mit der Funktionsweise des Gewissens zu befassen.

Kommen Marian Lewicki und die junge Villingerin, mit der er eine Liebesbeziehung hatte, in dem Stück als Personen vor?

Ja klar. Das Stück hat zwei Handlungsstränge. Der eine ist eine Liebesgeschichte, die wird auch geradeaus erzählt und bleibt nah an den historischen Ereignissen. Den anderen Strang spielen Figuren aus der Gegenwart, die diese Ereignisse betrachen. Beide Stränge finden am Ende zueinander und verweben sich.

Wieviele Personen agieren denn auf der Bühne im Rollmopstheater und haben Sie die entsprechenden Schauspieler schon gefunden?

Es sind sechs Rollen, die mit fünf Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt sind. Unter Umständen spiele ich auch selbst mit. Regie führt Maximiliane Fleig, die bereits beim Grenzwiesel Regie geführt hat. Die Probenphase beginnt Anfang Februar.

Was wollen Sie mit Ihrem Theaterstück vermitteln, was ist die Botschaft und kann Theater eine moralische Instanz sein?

Uh, das klingt schrecklich. Nein, sicher nicht, es geht uns um Unterhaltung. Doch ich denke Theater hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung und der möchten wir gerne gerecht werden. Wir wollen klarmachen, dass es einen gültigen Standpunkt gar nicht gibt und wir möchten erklärten wie es funktioniert, dass zwei Menschen gegensätzlichen Ideologien folgen und dennoch beide fühlen, sie hätten recht und der andere sei der jeweils Böse. Ein Beispiel: Da fährt ein Mann mit einem Lastwagen in die Besucher eines Weihnachtsmarktes. Absichtlich, zwölf Menschen sterben. Und wir können nur ohnmächtig dastehen, den Kopf schütteln und uns fragen: „Warum?“.

Die gute Nachricht ist, dieses Warum ist enträtselt. Wir verstehen heute, was im Kopf des Terroristen vorgegangen ist. Und es könnte hilfreich sein, wenn möglichst viele Menschen wüssten, wie unser Gewissen Gut und Böse produziert. Wir müssten uns nicht mit dem hilflosen Warum zufrieden geben, sondern könnten etwas gegen Terrorismus tun. Nicht auf der Ebene der Überwachung, der Waffen und der Geheimdienste. Auch nicht mit Appellen und Lichterketten, sondern viel grundlegender; auf der Ebene des Gewissens, dort wo Gut und Böse entstehen und ihre Handlungsenergie herkommt. Wir müssten uns nicht damit begnügen von einer besseren Welt zu schwärmen, sondern könnten sie herstellen.

Wie lange haben Sie an dem Stück gearbeitet?

Zwischen dem ersten und dem letzten Tastendruck etwa vier Wochen, stundenmäßig bin ich da so ungefähr 30 bis 40 Stunden drangesessen.

Wie schwierig ist es, ein solch komplexes Thema auf die Bühne zu bringen und wie stark muss man da die Geschichte vereinfachen?

Die Liebesgeschichte zu erzählen, war nicht schwierig, das ist Erzählkunst, Handwerk. Schwierig war dagegen der andere Aspekt – weil wir diesmal ausnahmsweise nicht nur unterhalten wollen, sondern auch eine „Botschaft“ vermitteln.

In dem Stück taucht auch Adolf Hitler auf, in welcher Funktion?

Er taucht als Person auf, aber nicht mit seiner Ideologie, sondern nur mit seinem Aussehen und seiner Stimme. Hitler will diesmal nicht die Welt ins Unglück stürzen, sondern sie retten.

Sind da nicht Missverständnisse vorprogrammiert?

Ich unterrichte seit 30 Jahren, ich habe einige Erfahrung damit, das Thema den Menschen näherzubringen. Warum ausgerechnt Hitler? Das Stück ist eine Liebes- und Friedensbotschaft. Doch wer hat dies nötig? Eine Friedensbotschaft muss bei den Radikalisierten ankommen, bei den Hasspredigern und den Feinden der Menschlichkeit. Und die hören eben nicht Mutter Theresa zu, sondern ihresgleichen.

Wo haben Sie recherchiert und das entsprechende Material gefunden?

Hier hat mich Heinrich Maulhardt vom Stadtarchiv, der intensiv zu diesem Thema geforscht hat, umfangreich mit Material und Informationen versorgt.

Wieviele Aufführungen sind geplant und wann findet die Premiere statt?

Es sind neun Aufführungen geplant, Premiere ist am Samstag, 4. März um 20 Uhr. Die weiteren Termine sind auf der Homepage www.rollmops-theater.de zu finden. Karten gibt es auch online und in der Bücherinsel in der Rietstraße.

Zur Person

Dietmar Schlau ist Heilpraktiker für Psychotherapie, 56 Jahre alt und seit 14 Jahren verheiratet. Er lebt seiner Familie in Vöhrenbach und hat in der Färberstraße in Villingen eine Praxis, direkt gegenüber des Rollmopstheaters. Er forscht seit vielen Jahren über Traumanalyse und ist dafür in der ganzen Welt herumgereist – zu Kultstätten und Schamanen, in Museen und zu Indianerstämmen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben: Traumdeutung für Aufgeweckte.