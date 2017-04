Villingen-Schwenningen Theater vor der Manege: Parkplatzstreit beim Moskauer Zirkus

Die Stadt hat nun vor dem Moskauer Zirkus, entlang der Wasenstraße, Parkverbotsschilder aufgestellt. Der Zirkusbetreiber hat inzwischen eine andere Lösung gefunden. Die Gäste können vor dem Einkaufsladen Kalinka parken.

Die entscheidende Vorstellung findet derzeit nicht im Zelt des in Schwenningen gastierenden Moskauer Zirkus statt, sondern davor. Am Mittwochmorgen hat die Stadt Parkverbotsschilder aufstellen lassen, versehen mit einem Abschlepp-Hinweis. Demnach ist das Parken in der Wasenstraße bis zum Ortsschild Zollhaus und ab der Kreuzung Rietenstraße/Im Kleinen Eschle bis zur Wasenstraße verboten. "Es muss weiträumig abgesperrt werden", sagt Oxana Brunner von der Stadt. "Nur so können wir die Verkehrssicherheit gewährleisten." Würde am Straßenrand geparkt, könne kein Bus durchkommen und durch Kurven und Hügel sei die Strecke auch so schon unübersichtlich.

Der Zirkusleiter Sandro Kopecka ist indes verärgert. "Wenn die Mitglieder des Hundevereins dort an der Straße parken ist das kein Problem." Er hat Fotos davon gemacht, nur mal zur Sicherheit. Die ganze Aufregung kann er nicht nachvollziehen. "Das ist doch auch nicht die Hauptstraße." Für Kopecka ist die Parkplatzfrage auch eine Existenzfrage. Wenn jetzt weniger Besucher kommen, kann er seine Kosten nicht einspielen. Allein 2500 Euro Spritkosten hat er von Ort zu Ort, dazukommen 1000 Euro für Strom, 1600 Euro für die Mitarbeiter am Tag und 4000 Euro für die Reklame.

Ein wenig ungehalten ist man auch bei der Stadt: "Wir müssen nun für einen privaten Veranstalter den Aufwand tragen." An den Vorstellungszeiten werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort sein und die Lage überprüfen. Der Veranstalter, sagt die Stadt, habe im Vorfeld suggeriert, dass genügend Parkplätze vorhanden seien. Unter anderem vor der Gaststätte der Hundefreunde. Der Veranstalter sagt, als er vor drei Wochen auf die Eigentümer der Gaststätte zugegangen sei und gefragt habe, ob dort geparkt werden könne, hätten sie damals noch nichts dagegen gehabt.

Kopecka hat inzwischen eine Lösung gefunden. Die Gäste, sagt er, können die Parkplätze des Einkaufsladens Kalinka – 80 Meter vom Zelt entfernt – nutzen. Das habe er mit dem Eigentümer abgesprochen.

Der Zirkus gastiert bis Sonntag in Schwenningen. Die Premiere ist heute um 19.30 Uhr.