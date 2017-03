VS-Villingen Tennisclub Südstadt wächst und wächst

Der Ballsport entwickelt sich bei der Jugend zunehmend zum Renner. Nächstes großes Ziel ist der Umbau des Vereinsheims.

VS-Villingen (iß) Die Jugendarbeit des TC Südstadt trägt Früchte. Anders sei es nicht zu erklären, dass der Verein im vergangenen Jahr seine Mitgliederzahlen auf 124 Mitglieder steigern konnte – über 20 mehr als noch im Vorjahr. "Weiterhin ist daher nicht nur die Neumitgliederwerbung sehr wichtig und eines unserer Hauptanliegen für die nächsten Jahre, sondern auch das Erweitern der Angebote für die jetzigen Mitglieder liegt uns am Herzen", betonte Vorsitzender Robert Naegele.

Vor allem bei der Jugendarbeit bewirkten die Angebote geradezu einen Wachstumsschub. Das sei sicher auch dem Jugendtrainer Thorsten Teichgräber zu verdanken, der einen guten Draht zu den Jugendlichen habe. Bei der Aktion "Schulen schnuppern beim TCS" waren zwei Schulen eingeladen, kostenfrei auf den Tennisplätzen zu spielen. 20 Kinder beteiligten sich, 14 von ihnen wurden später Mitglieder. Zusätzlich bietet der TCS ein Sommercamping an und auch im Winter gebe es Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Sportlich erfolgreich

Wenn die Kinder mitmachen wollen, dann überlegen sich oft auch die Eltern, ob sie dem Verein beitreten sollen, hieß es im Bericht von Maximilian Starik, der für die Jugendarbeit beim TCS verantwortlich zeichnet. Sportwart Lothar Hinck konnte auch durchweg von sportlichen Erfolgen berichten. Die sechs Mannschaften landeten alle auf vorderen Plätzen in ihren Spielgruppen.

Dem anschließend eingebrachten Vorschlag einer moderaten Anhebung der Mitgliedsbeiträge stimmten die Anwesenden ohne vorherige Diskussion einhellig zu.

Klar ist auch, wenn der Verein wächst, muss auch investiert werden. Der Zustand der Umkleidekabinen und der sanitären Einrichtungen, Duschen und Toiletten, sei nicht mehr zeitgemäß und bald auch nicht mehr zumutbar. Es bestehe Handlungsbedarf. Der Umbau des Vereinsheims sei zwingend notwendig, so Robert Naegele. Badischer Sportbund und die Stadt Villingen Schwenningen stellen zwar Fördermittel zur Verfügung, das sei aber bei Weitem nicht ausreichend, um das 115 000 Euro teure Projekt Umbau zu finanzieren. "Ohne Spenden kommen wir nicht weiter," so Nägele. Deshalb appellierte er an die Mitglieder, zu spenden und zu helfen, damit der TCS, seinen erfolgreichen Kurs fortsetzen könne.

