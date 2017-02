VS-Tannheim Tee-Macherin spendet 1200 Euro für kranke Kinder

Die Nachsorgeklinik Tannheim erhält ein Spende von einer Kräuterexpertin aus Illmensee. Die gibt ihre Jahreseinnahmen für den guten Zweck.

Brigitte Heizmann aus Illmensee hat 1200 Euro an die Nachsorgeklinik in Tannheim gespendet. Sie sammelt leidenschaftlich gerne Kräuter in der Natur, egal ob in den Wäldern, auf Bergen oder in den Tälern. Aus herkömmlichen Teesorten kombiniert sie mit ihren selbstgepflückten Kräutern einen wohltuenden Tee und verkauft diesen in den Städten Überlingen und Markdorf. Da sie mit ihrem Kräutertee auch etwas Gutes tun wollte, spendete Heizmann die Einnahmen aus dem Jahr 2016 an die Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind.