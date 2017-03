Villingen-Schwenningen Tausende genießen Einkaufssonntag in Villingen

Der verkaufsoffene Sonntag ist mit perfektem Wetter gesegnet. Ein Faktor macht den Tag besonders attraktiv.

Fast kein Durchkommen gab es am vergangenen Sonntag in der Villinger Innenstadt. Am verkaufsoffenen Sonntag nutzten zahlreiche Besucher und Einheimische das perfekte Frühlingswetter, um durch die Straßen zu spazieren, gemütlich Kaffee zu trinken oder in den geöffneten Geschäften zu bummeln. Und auch für die jüngeren Besucher war ein großes Füllhorn an Unterhaltung und Spiel geboten.

So konnten sie sich bei der Kinderolympiade, für die der SÜDKURIER die Hauptpreise stiftete, an insgesamt zwölf Stationen an verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel Hockey, Fußball und Basketball, oder Kombinationsspielen, beispielsweise ein Puzzle, versuchen. Auch der beliebte Luftballonwettbewerb wurde wieder angeboten. Für die ganz Mutigen ging es am Kletterbalken in luftige Höhen. Kinderschminken, Puppen- und Zaubershows, ein Kinderkarusell und eine Hüpfburg rundeten das Angebot ab.

Große Nachfrage herrschte an diesem Sonntag besonders bei den Cafés und Eisdielen der Stadt. So musste man besonders am frühen Nachmittag Geduld oder aber Glück haben, um einen Platz unter freiem Himmel zu ergattern. Viele nutzten die Wartezeit daher, um den geöffneten Geschäften einen Besuch abzustatten, sodass auch der Villinger Einzelhandel profitieren konnte. An den Kassen des Drogeriemarktes Müller gab es lange Schlangen.

„Der verkaufsoffene Sonntag ist für den Einzelhandel immer sehr gut“, sagte Ulrike Eppel, Filialleiterin des Osiander in Villingen. Auch wenn dieses Mal das Wetter schon fast zu gut war, so dass manche Kunden lieber im Freien blieben statt in den Geschäften zu stöbern. Dennoch will sie nicht klagen, denn an solchen Tagen kommt eben nicht nur die „normale“ Kundschaft, sondern auch Kunden, die von weiter herkommen: „Das ist immer sehr spannend.“

Als spannend erwies sich auch der Keltentag im Franziskanermuseum. Und wie in der Vergangenheit erwies sich die Verbindung von Museum und Handel als eine gelungene Ergänzung zum jeweils anderen Angebot.

Bis zum Ende des verkaufsoffenen Sonntags um 18 Uhr schoben sich abertausende Menschen durch die Straßen der Innenstadt. Alles in allem kann erneut von einem rundum gelungenen Tag gesprochen werden, an dem jeder Besucher, egal ob Spaziergänger oder Bummler, ob groß oder klein, voll auf seine Kosten kam.