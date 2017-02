VS-Villingen Tausende feiern beim Kinderumzug in Villingen mit Video!

Tausende feiern beim Kinderumzug in Villingen mit Video!

Strahlender Sonnenschein und tolle Gruppen begeistern am Donnerstagnachmittag tausende Zuschauer und Hästräger beim Kinderumzug.

Dem ein oder anderen Nachwuchs-Narro hat am Donnerstagnachmittag der Wind den Fuchsschwanz ins Gesicht geblasen – sodass die Kleinsten zumindest kurzzeitig im Blindflug unterwegs waren. Der Wind war aber auch schon alles über das man sich beim diesjährigen Kinderumzug hätte beschweren können. Gestrahlt haben nämlich nicht nur Eltern, Kinder und Zuschauer sonder vor allem auch die Sonne.

Bei schon fast frühlingshaften Temperaturen zogen kleine Butzesel-Treiber, junge Alt-Villingerinnen, Nachwuchs-Narros und kleine Kater durch die Innenstadt. Wie in jedem Jahr waren auch die Jugendmusiker der Stadtmusik, des Glonki-Fanfahrenzugs, der Katzenmusik und der Schalmeien dabei. Und wie in jedem Jahr liegt der Charme des Kinderumzugs im Kleinen.

Ob Südstadtclowns, Brigachplätzle, Fazenedle, Talbach- und Warenbachhexen, Rietvögel und Hexenzunft, Schanzelzunft und Meckergilde – ein Häs in Miniaturform lässt tausende Zuschauer am Rand regelmäßig zu Ausrufen hinreißen wie: „Och, hast du das Kleine im Wagen gesehen?“ Und: „Oh der Kleine ist aber süß.“

Früh übt sich, wer ein echter Narr sein will. Ob als Hästräger, als Majorette, als Trommler oder Garde-Mädchen – beim Kinderumzug zeigen sie alle ihr Können. Und am Ende ist es auch beim Kinderumzug wie bei den Großen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, THW, Feuerwehr und Rettungsdienst sorgen für die Sicherheit vor, während und nach dem Umzug. Die Wagenbegleiter sind auch Donnerstagmittag bereits im Einsatz, Ratsherren und Zunftmeister sorgen dafür, dass während des Umzugs auch die Kleinsten sich schon an die Regeln halten.

Die kleinste Abordnung hatten am Donnerstag dann wohl die Heringsdörfler zu bieten. In einem alten VW-Käfer war die Zunft mit ihren Nachwuchs-Mitgliedern unterwegs. Dabei sein, so könnte man sagen, ist eben auch beim Kinderumzug alles.

Der große Kinderumzug in VS-Villingen in voller Länge