Die Fasnetsuche der Glonkigilde entwickelt sich immer mehr zu einem Anziehungspunkt der Villinger Fasnet: Tausende Menschen stehen dichtgedrängt in der Bickenstraße bis weit über das Kreuz hinaus und bejubeln die vielen Züge und Gruppen der Glonkis. Höhepunkt ist das spektakuläre Feuerwerk.

Die Stadt bebt regelrecht, wenn die Massen in der Bickenstraße tanzen, angefeuert von den fetzigen Klängen der Guggemusik Krawazi Ramblers. Gewohnt launig bringt Jochen Munz von der Glonki Gilde seine Spitzen gegen das neue Sicherheitskonzert an und lästert: "Es stand bis vor kurzem noch nicht fest, ob man euch zu uns lässt."

Als Überraschungsgast tauchte Ehrenzunftmeister Joachim Wöhrle auf dem Balkon hoch über dem Riettor auf, der den Glonkis kurzerhand den zuvor erbeuteten Stadtschlüssel mitbrachte. Er genoss einen Auftritt in Glonkihemd und Ringelsocken sichtlich: "So lässt sich die Fasnet rocken". Tausende feierten anschließend ausgelassen auf den Straßen und in den Stüble weiter.