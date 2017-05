Villingen-Schwenningen Taschendiebstahl in Villingen scheitert, weil der Geldbeutel einer Frau an ihrer Hose befestigt ist

Taschendiebstahl in Villingen scheitert, weil der Geldbeutel einer Frau an ihrer Hose befestigt ist

Weil eine 38-Jährige ihren Geldbeutel mit einem Band an ihrer Hose befestigt hatte, scheiterte ein 16-Jähriger bei dem Versuch, die Geldbörse zu stehlen. Der Jugendliche ist flüchtig.

VS-Schwenningen (sk) Gut gewappnet war eine 38-jährige Frau gegen einen Taschendiebstahl: Am Dienstagspätnachmittag gegen 17 Uhr versuchte ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher in der Röntgenstraße im Bereich einer Kindertagesstätte der Frau von hinten den in der Gesäßtasche steckenden Geldbeuter zu entwenden.



Der Diebstahl mißlang, weil die Frau den Geldbeutel war mit einem Band am Bund der Hose befestigt hatte. Der Jugendliche flüchtete daraufhin in Richtung Karl-Marx-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: dunkelblonde Haare, etwa 170 Zentimeter groß und schlank.



Bekleidet war er mit schwarzer Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen wegen versuchten Diebstahls und bittet um Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 97720/85000.