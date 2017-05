Villingen Tanzwettbewerb der besonderen Art in Villingen

160 Teilnehmer bei Wettbewerb der Tanzschule Seidel am Start

Fetzige Tanzaktion gab es am Samstag in der Tanzschule Seidel in Villingen zu erleben. Der Seidel-Dance-Contest erwies sich als ein Tanzwettbewerb der ganz besonderen Art. Rund 160 Tänzerinnen und Tänzer aus allen Gruppen der Villinger Tanzschulen waren am Start, um ihr Können im Bereich Hip-Hop und Videoclip vor rund 400 Besuchern unter Beweis zu stellen. In der Kategorie der Fortgeschrittenen traten die schon Wettkampf erprobten unter anderem amtierenden Europa-Meister, Vizeeuropameister und Deutsche-Meister gegeneinander an. Der Wettbewerb erwies sich als brickelndes Erlebnis für Tänzer und das zahlreiche Publikum. Mehr Bilder unter: www.suedkurier.de/Bilder.Bild: Wilhelm Bartler