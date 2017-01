VS-Schwenningen Tanz und Party in der Helios-Arena

Eissportzentrum hat einen neuen Veranstaltungspartner. Zwei Tanzveranstaltungen und Oktoberfest locken Gäste der ganzen Region

VS-Schwenningen (sgn) In der Helios-Arena werden 2017 drei große Veranstaltungen stattfinden. Neuer Veranstaltungspartner ist die Firma CDS Production mit Hauptsitz in Bötzingen bei Freiburg. Drei große Veranstaltungen seien geplant, deren Vorverkauf im Internet schon laufe, kündigte Richard Dorst, der verantwortliche Projektleiter, an. Ins Catering ist die SERC-Jugendabteilung eingebunden, die die Kioske betreiben wird.

Tanz in den Mai: Diese Veranstaltung ist der erste Versuch der Firma in der Helios-Arena. „Es wird mehr eine elektronische Veranstaltung werden“, so Richard Dorst. Es sei geplant, dass DJs aus den Charts auflegen, aktuell warte man auf entsprechende Zusagen. Das DJ-Pult wird sich an der Stirnseite befinden, ein weiterer Floor ist im Umlauf auf der oberen Ebene vorgesehen. Bei dieser reinen Tanzparty wird mit 2000 bis 3000 Besuchern gerechnet. Die Karten kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Die Mega 90er Live: Schwenningen ist eine von acht Stationen auf dem Weg der Mega 90er, einer Konzerttour, die an die 90er Jahre erinnert, durch Deutschland. Auftreten werden die Bands Snap, Culture Beat, Mr. President, E-Rotic, DJ Mark 'Oh und Rednex. 2000 Karten seien bereits verkauft, lässt Bastian Müller, ebenfalls Projektleiter der Firma, wissen. Die Ticketpreise liegen zwischen 19 und 29 Euro. Maximal 6700 Gäste diesen Abend genießen.

Oktoberfest: Die Helios-Arena wird am 29. und 30. September sowie 2. Oktober zum blau-weiß geschmückten Festzelt. An allen drei Abendveranstaltungen sorgt die Band "Alarm" für Partystimmung. Es gibt Einzeltickets für zehn Euro, Vip-Tickets (nur für ganze achter Tische) kosten 39 Euro und beinhalten ein Maß Bier und eine Vesperplatte für acht Personen. Im Laufe des Jahres folgen noch Aktionsangebote.

Vorverkauf: Aktuell findet der Kartenverkauf für alle Veranstaltungen nur über das Internet bei Diginights statt (www.diginights.com). Nach Gesprächen mit der Wirtschafts- und Tourismus GmbH sollen allerdings vor Ort weitere Vorverkaufsstellen hinzukommen.