Villinen-Schwenningen Tanz in den Mai in der Helios-Arena lockt 1400 Besucher

Tanz in den Mai in der Helios-Arena lockt 1400 Besucher

Tolle Stimmung herrschte bem Tanz in den Mai, der erstmals in der Helios-Arena stattfand, auch wenn etwas weniger Besucher kamen als erwartet. Hier gibt's alle Bilder!

Die zum ersten mal in der Helios-Arenaveranstaltete Party "Tanz in den Mai" in VS-Schwenningen war direkt ein Erfolg, obwohl die erwarteten Besucherzahlen nicht ganz erreicht wurden.Die ca. 1400 Tanz- und Feierfreudigen, die gekommen waren, konnten die weitläufige Eishockeyarena nicht ganz füllen - aber die Anwesenden ließen sich davon nicht beirren und feierten gutgelaunt und ausgelassen in den Wonnemonat.