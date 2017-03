Villingen-Schwenningen "Tante Barbara" leistet vielfache Hilfe zur Selbsthilfe

Nach acht Jahren enden die Hifsprojekte der Diakonie für Kinder und Familien. Barbara Kuchel-Müller blickt auf eine erfolgreiche Arbeit zurück.

Wenn man Barbara Kuchel-Müller fragt, wie Integration geht, dann weiß sie eine Antwort. Nach acht Jahren aufreibender, aber auch erfolgreicher Arbeit in Projekten für die Schwachen in der Gesellschaft, die jetzt zu Ende gehen, weiß sie, wovon sie spricht.

Zuerst im Projekt "Eine Chance für Kinder" von der württembergischen Landeskirche arbeitete sie zwischen 2008 bis 2013 als Diakonin, um Kindern aus sozial schwachen Familien zu helfen. 2014, im Anschlussprojekt "Familien stark machen", finanziell unterstützt von der Aktion Mensch, wurde der Aktionsradius auf Familien erweitert. Diese Projekte enden nun, weil die auf drei Jahre angelegte Finanzierung der Aktion Mensch ausläuft.

Am Anfang, so erzählt Barbara Kuchel-Müller, habe man die Menschen, die an der Armutsgrenze leben, regelrecht suchen müssen und es dauerte eine Zeit lang, bis sie schließlich 100 Familien mit rund 300 Kindern im Raum Schwenningen ausfindig gemacht hatte, die ihre Hilfe dringend benötigten. Viele Familien schämten sich einfach, um Hilfe zu bitten.

"Beratung und Begleitung" der Hilfsbedürftigen sei zielführend, so fasst Barbara Kuchel-Müller ihre Arbeit in der Diakonie zusammen. Sie war für viele Familien die helfende "Tante Barbara", die kam und sich kümmerte, wenn Not an Mann oder Frau war. Und Probleme gibt es zu Hauf für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen. Diese Menschen wüssten zum Teil gar nicht, welche Hilfsangebote es gibt. Man müsse sie an die Hand nehmen und als "Tante Barbara" mit ihnen zusammen die Anlaufstellen, wie Jobcenter, Kindergärten oder Schulen und auch das Jugendamt, aufzusuchen.

So betonte auch Reinhold Hummel, Leiter der Beratungsstelle der Schwenninger Diakonie, in seiner Abschiedsrede wörtlich: "Du bist hingegangen zu diesen Familien, dein Arbeitsplatz war oft deren Zuhause. Mit deinem Engagement musstest du oft Ämter und Behörden nerven, um sie für die besonderen Bedürfnisse zu öffnen."

Das gehe aber nur, wenn man auf die Betroffenen zugehe, sie dort abhole, wo sie sich befinden und Angebote mache als Hilfe zur Selbsthilfe. Barbara Kuchel-Müllers Tätigkeit für die Projekte der Diakonie seien gelebte und gearbeitete "Willkommenskultur" in einer Gesellschaft, die auch für ihre schwächsten Glieder sorgen will.



Das Projekt

Die Förderung des Projekts "Familien stark machen" durch die Aktion Mensch war auf drei Jahre ausgelegt. Diese Finanzierung läuft nun aus. In dem 2014 begonnenen Projekt setzte sich Barbara Kuchel-Müller für alleinerziehende Mütter mit Kindern ein, vor allem auch durch die Flüchtlingssituation bedingt für Familien mit Migrationshintergrund und für allgemein einkommensschwache Familien, die oft auch mit der Wohnungsnot zu kämpfen haben.