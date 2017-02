VillingenSchwenningen Tannheimer bauen ein Haus für Berliner Studenten

Tonnenschwere Wände entstehen bei der Firma Brüninghoff. Der Niederlassungsleiter sieht in dem Auftrag ein deutliches Zeichen für einen sicheren Standort.

VS-Tannheim – Wer in die riesige Werkhalle der Firma Brüninghoff-Holz in Tannheim kommt, stellt ganz schnell fest, dass hier mit modernsten Maschinen zukunftsweisender Holzbau betrieben wird. Auf dem ehemaligen Gelände der Tannheimer Säge, später Schwarzwald-Abbund, werden derzeit die Außenwände eines neuen Studenten-Wohnheims gefertigt, das schon bald in Berlin stehen soll.

Tonnenschwere Brettsperrholzplatten werden auf Maß gesägt angeliefert und von den Fachkräften der Region entsprechend den Vorgaben der Architekten zu Wandelementen inklusive Fenster montiert. Diese Elemente werden anschließend mit Tiefladern in Richtung Hauptstadt transportiert und dort wie aus dem Baukasten über- und nebeneinander aufgestellt. Als Geschossdecken dienen Betondecken, sodass in wenigen Wochen das sechsstöckige Wohnheim im Rohbau stehen soll. 129 Appartements mit je 16 Quadratmetern Grundfläche hat die Immobiliengesellschaft Berlinovo, die zu fast 100 Prozent dem Land Berlin gehört, bestellt. Zwölf dieser Wohnungen sind als behindertengerecht eingestuft und weisen eine etwas größere Grundfläche auf. 2013 hatte das Land Berlin versprochen, binnen kürzester Frist 5000 neue Wohneinheiten für die Studierende zur Verfügung zu stellen.

Die Hybrid-Bauweise Holz/Beton zeichnet sich durch ihre besondere Nachhaltigkeit aus. Beim Zuschlag unter 15 Mitbewerbern hat die CO2-Einsparung die entscheidende Rolle gespielt. Die 20 cm starken Vollholzwände verfügen über eine für die erdbebenfreie Region Berlin ausreichende Stabilität. In Tannheim werden sie so weit vorgefertigt, dass auf der Baustelle nur noch die Verbindungselemente zwischen Wänden und Decken, die im Trockenbau gefertigten Innenwände sowie der Außenputz angebracht werden müssen.

Der Umstand, dass die Rauminnenflächen in Sichtqualität geliefert werden, verlangt von den Zimmerleuten in Tannheim einen sorgsamen Umgang mit den Holzelementen. Auch die Außenisolierung aus Steinwolle wird bereits in Tannheim weitgehend angeklebt und mit einem ersten Grundputz versehen. Das hohe Gewicht der Wandelemente und die konstruktive Trennung sichern eine hohe Schalltrennung zwischen den Appartements und den Stockwerken. Auch in Sachen Brandschutz erfüllt diese Holz- Beton-Hybridbauweise den Standard F90. Das bedeutet, dass selbst bei 90-minütigem Brand die Standfestigkeit der Wände gewährleistet ist. Bautechnisch betrachtet stellt ein sechsgeschossiges Gebäude aus Vollholzelementen eine Besonderheit dar.

Beim Bau der Wandelemente bedienen sich die Handwerker zahlreicher moderner Hilfsmittel, die den Umgang mit den schwergewichtigen Wandelementen erleichtern. In die Wände sind kurze Stahlbolzen eingelassen, um die orange Gurte mit je 1000 Kilo Tragfähigkeit geschlungen sind. An diesen Tragegurten werden die Elemente dann per Kran aus der Montagehalle gehoben und verladen. Mit Druckluft oder Elektrizität betriebene Maschinen unterstützen die traditionsreiche Handwerksarbeit in vielen Bereichen.

Wie der Niederlassungsleiter Andreas Wiehl in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER betont, habe das Stammhaus Brüninghoff mit diesem Auftrag an das Tannheimer Werk ein deutliches Zeichen der Standortsicherung gesetzt. Diese werde auch durch die umfangreichen Investitionen am Standort in den vergangenen Jahren gestützt. Die Belegschaft hat sich auf derzeit 25 Mitarbeiter nahezu verdoppelt.

Das Unternehmen

Die Brüninghoff-Holz GmbH & Co. KG hat vor einigen Jahren den als Schwarzwald-Abbund bekannten Zimmerei- und Sägebetrieb übernommen. Der Brüninghoff-Konzern erstellt überwiegend Industrie- und Großprojekte und orientiert sich dabei auch an zukunftsweisenden Bautechniken. Der ehemalige Betriebsleiter Herbert Riegger steht als Kundenbetreuer zur Verfügung. In dem Betrieb werden derzeit 4500 Festmeter Holz verarbeitet. (jdk)