Villingen-Schwenningen Tannheimer Schützen sind bestens aufgestellt

Schützenverein zieht in seiner Hauptversammlung Bilanz. Anstehende Investitionen trüben die Freude über sportliche Erfolge.

Mit einem zufriedenen Gesicht konnte anlässlich der Hauptversammlung der Vorsitzende der Tannheimer Schützen auf das abgelaufene Sportjahr zurückblicken. Ob bei den Kreismeisterschaften oder den Landesmeisterschaften – immer konnten Medaillenplätze errungen werden, was auf das hohe Niveau der Schützen hinweist.

Obwohl die Kasse – geführt von Siegfried Hug – einen guten Stand aufweist, drücken doch einige zwingende Aufgaben den Verein. Das Dach muss dringend saniert werden. Die Kleinkläranlage bedarf einer baulichen Anpassung an die gesetzlichen Regelungen. Die Zuschüsse aus der öffentlichen Hand und des Sportbundes werden nicht ausreichen, alle Kosten zu decken.

Die auf dem Wunschzettel stehende elektronische Trefferanzeige muss angesichts dieser Aufgaben auf die lange Bank geschoben werden. Sorgenfalten bereiten dem Vorstand auch das bisweilen verbesserungswürdige Engagement bei Arbeitseinsätzen rings um das Schützenhaus. Der Appell an mehr Einsatzfreude fiel deutlich aus.

Das Vorstandsteam mit Philip Merz, Dieter Neugart und Florian Hegenauer wurde in den Wahlen in den Ämtern bestätigt. Ebenso wurden Peter Hauser und Andreas Enzmann als Beisitzer wiedergewählt. Schriftführer bleibt Michael Dold, Robin Merz wird weiterhin das Amt des Sportwartes ausüben.

Geehrt wurde Reinhold Neidhart für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft. Gleichzeitig wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft angetragen.

Bei den Kreismeisterschaften errangen die Schützen in der Einzelwertung 13 Medaillenränge, darunter fünf Mal Gold. Drei von fünf Mal Gold gab es für die Mannschaften. Bei den Landesmeisterschaften gab es einen bronzenen, zwei silberne und einen goldenen Platz. Die Ausbeute beim Kleinkaliber-Liegendkampf entsprach der von 2016: Tannheim 1 wurde Landesmeister und Tannheim 3 in der Seniorenklasse Vize-Landesmeister.

Peter Hauser holte den 20. Platz in der Seniorenklasse A im Kleinkaliber-Liegendkampf auf der 50-Meter-Bahn. Auch beim Kreispokalschießen zeigte sich Peter Hauser als Leistungsträger und erzielte im Einzelkampf den Sieg. Auch die Mannschaft fuhr als Sieger nach Hause. Aus den Rundenwettkämpfen gingen zwei Mannschaften der Tannheimer sowohl in der Kreisliga A und in der Kreisoberliga als Meister hervor. Mit Dieter Neugart, Siegfried Hug und Peter Hauser waren drei Tannheimer im Finale der besten Acht.

Vereinsintern wurde die Treffsicherheit bei 37 Starts und 18 Teilnehmern gemessen. Beim jährlichen Ortsturnier zeigte die Teilnehmerzahl wieder die Beliebtheit der Veranstaltung: 19 Damen-, Herren-, und gemischte Mannschaften zielten auf die Scheiben.