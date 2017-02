VS-Tannheim Tannheimer Patienten spielen bei Stadtmusik-Konzert mit

Das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen hat ein Konzert in der Nachsorgeklinik in Tannheim gespielt. Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner war dies bereits der 17. Auftritt in der Klinik.

Als kleines Dankeschön erhielten die 50 Musiker zunächst ein Abendessen im Voraus, bevor es dann auf die Bühne ging.

Das Orchester trat an diesem Abend in leicht reduzierter Besetzung auf, da einige Musiker im Schullandheim und zudem sehr viele krank waren. Dennoch wurde es ein ganz besonderer Abend vor großem Publikum. Patienten und deren Eltern waren ebenso gekommen wie Freunde der Stadtmusik und Einwohner Tannheims.

Durch die moderne Titelauswahl waren alle sofort begeistert. Titel wie „Uptown Funk“, „Shut Up And Dance“ oder „Hello“ von Adele, kamen besonders gut an. Da die Fasnet vor der Tür steht, spielte das Jugendorchester natürlich auch den Schwenninger Narrenmarsch und ein Fasnetmedley. Bei diesem Stück durften acht junge Patienten an verschiedenen Percussioninstrumenten mitspielen.

Eigentlich war es so gedacht, dass die Kinder nur bei diesem Stück mitspielen, aber die jungen Patienten hatten so viel Spaß, dass sie nicht mehr aufhören wollten. Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner entschied dann kurzerhand, dass die Kinder das restliche Konzert begleiten durften. Das Orchester stimmte daraufhin nur noch rockige Stücke an, zu denen das passte. Mit großem Applaus und einer Dankesrede seitens des Klinikums, wurde das Orchester verabschiedet.