VS-Tannheim Tannheimer Klinik feiert 20-jähriges Bestehen: eine einmalige Erfolgsgeschichte

46 Millionen Euro an Spendengeldern und 14 000 behandelte Patienten: die Geschichte der Nachsorgeklinik – zu der auch die SÜDKURIER-Leser einen erheblichen Teil beigetragen haben – ist einmalig.

Dass es einmal nicht das Geld sein wird, um das sich Roland Wehrle, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik in Tannheim am meisten Gedanken machen muss, das hätte er vor 20 Jahren nicht gedacht. "Wir haben schlicht zu wenig Fachärzte, es wird immer schwieriger, die medizinische Versorgung in dieser Qualität aufrecht zu erhalten." Es fehlen: Kinderkardiologen und Pulmologen (Lungenärzte). Gefeiert, sagt er, wird das 20-jährige Bestehen der Klinik natürlich trotzdem. "Wir blicken, wie unsere Patienten auch, positiv in die Zukunft."