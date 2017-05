VS-Tannheim Tannheimer Dorfpfarrer fällt in Ungnade  und alles wegen des Taufbeckens

SÜDKURIER öffnet Türen von Kirchen und Kapellen: Mit der Besichtigung der Tannheimer St. Gallus-Kirche wird nach der Besichtigungstour in den Kirchen von Brigchtal in Tannheim eine weitere Station geboten.

Nur dem Engagement und der Hartnäckigkeit von Pfarrer Wolfgang Amadeus Keller ist es zu verdanken, dass in Tannheim vor 120 Jahren eine neue Kirche entstehen konnte. Keller gilt als Erbauer, eines imposanten Bauwerks, das immer wieder Besucher aus nah und fern anlockt.

Wissenswertes zu den historischen Hintergründen der Tannheimer Kirche lieferte Kirchenkenner Josef Vogt bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“. Zusätzlich beantwortete Mesnerin Anita Wangler, die seit vielen Jahren in der Tannheimer Kirche den liturgischen Dienst unterstützt, ebenfalls Fragen.

Ein frühlingshaftes Lüftchen umwehte die St. Gallus-Kirche, als die Gewinner eintrafen, die bei der SÜDKURIER-Aktion eine die kostenlose Führung gewonnen hatten. Mit Anja Keller ist auch die Tannheimer Ortsvorsteherin mit dabei, ebenso Vertreter des Stiftungsrats. Vor dem Kirchenportal werden die Teilnehmer von Josef Vogt in Empfang genommen. Noch im Freien vermittelt er Grundlegendes.

Pfarrer Keller sei es gelungen, trotz der hohen Schulden für den Kirchenneubau, bereits um 1900 vier neue Glocken zu beschaffen, die die renommierte Villinger Glockengießerei Grüninger schuf, berichtet Josef Vogt zunächst. Im Zweiten Weltkrieg konnte von den ursprünglich vier Glocken nur die kleinste im Turm verbleiben. Alle anderen seien eingeschmolzen worden, so Vogt. Das heutige Geläut stamme aus dem Jahr 1950 und wurde ebenfalls von der Glockengießerei Grüninger gefertigt.

Dann ging es ins Innere der Kirche. Dort kommt zunächst die reich ornamentierte Taufschale ins Blickfeld. Diese sorgte seinerzeit für einen kleinen Skandal, wie Vogt weiß. Das Taufbecken wurde um 1900 von Pfarrer Keller einfach in Auftrag gegeben, ohne das die Kosten im Detail „abgesegnet“ waren. Darauf folgte zähneknirschend eine „ungnädige Genehmigung“ des katholischen Oberstiftungsrates.

Die Tannheimer Kirche sei aus den Steinen des abgerissenen Paulinenklosters entstanden, berichtet Vogt weiter. Damals fand das kirchliche Leben in der Klosterkirche, die beinahe zwei Kilometer vom Dorf entfernt lag, statt. Als der junge Pfarrer Keller im August 1894 nach Tannheim kam, empfand er dies wohl – wie viele andere auch – als zu unpraktisch. Daher machte er sich ans Werk und setzte das Vorhaben, das schon lange in den Köpfen der Honoratioren spukte, in die Tat um.

Mit großem persönlichem Einsatz setzte sich Keller in den folgenden Jahren für den Neubau der Kirche und eines Pfarrhauses ein, so Vogt. Als Architekt wurde Joseph Cades, der damals einer der bekanntesten Kirchenbauer in Süddeutschland war, engagiert. Die Tannheimer Kirche trage diesen unverwechselbaren Cades-Stil, dessen Kirchen stets dreischiffig, in Kreuzform gestaltet wurden. Die Tannheimer Kirche ist zudem ein Mix aus der Neuromanik, Neugotik und hat auch Elemente aus dem Barock, so Vogt.

Im Januar 1898 verkaufte Xaver Volk von der gleichnamigen Restauration, eine freistehende Wiese an die Kirche. Im Mai desselben Jahres wurde bereits mit dem Bau begonnen. Schon am Sonntag, 10. Juli 1898, wurde der Grundstein eingemauert. Dieser befindet sich noch heute, rechts neben dem Hauptportal. Dem Grundstein dürfte höchstwahrscheinlich eine Urkunde des Stiftungrates beigelegt worden sein. Möglicherweise enthalte diese Kapsel auch Münzen oder andere Schriftstücke aus jener Zeit, denkt Vogt. Leider sei nirgends dokumentiert, was genau hinterlegt wurde.

Auch die Altäre wurden von Vogt im Detail erläutert: Diese sind allesamt vom Altarbauer Theodor Schnell aus Ravensburg geschaffen worden. Der im Jugendstil gehaltene Marienaltar auf der linken Seite der Kirche, wurde auf Iniative von Pfarrer Keller um 1916 aufgestellt. Der Krieger-Gedächtnisaltar, der sich auf der rechten Seite steht, ist eine Stiftung der Gemeinde. Er wurde am 11. Dezember 1921 geweiht.

Sanierung

Die Tannheimer Kirche ist inzwischen fast 120 Jahre alt und hat auch schon einige Renovierungen und Sanierungen sowie einige Änderungen bei der Ausgestaltung hinter sich. Hier nagt längst der Zahn der Zeit und es wird immer mehr sichtbar, dass die gesamte Substanz zwischenzeitlich Schaden genommen hat. Besonders der Innenraum bedarf einer gründlichen Überholung, die allerdings einen tiefen Griff in den Kirchensäckel notwendig machen wird. "Wenn man alles fachgerecht erneuern würde müsste man wohl eine Million in die Hand nehmen", denkt Vogt, der als Stifugngsrat natürlich auch diesbezüglich Einblicke hat. Martin Blessing, ebenfalls im Stitfungsrat der Kirche aktiv, bestätigte, dass einige Hundert Tausend Euro, allein für das allernotwendigste anfallen würden. "Bleibt zu hoffen, dass auch heute etwas von der Aufbruchstimmung, die der damaligen Initiator, Pfarrer Keller, an den Tag legte, in der Pfarrei St. Gallus spürbar wird", richtete Josef Vogt abschließend einen Appell auch an die Jugend, den nachfolgenden Generationen, die dieser Kirche ein Weiterleben einhauchen sollten (kd).