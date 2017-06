Brigachtal Tannheim ist gewappnet für das große Jubiläumsfest an diesem Wochenende

Tannheim ist gewappnet für das große Jubiläumsfest an diesem Wochenende

Der Teilort ist außer Rand und Band. Jubiläum, so wie man es feiern soll udn tolle Fest-Ideen für das Wochenende.

Tannheim (kd) Der absolute Ausnahmezustand wird am kommenden Wochenende in Tannheim erwartet – selbstverständlich im positiven Sinne. Denn dann feiert der zirka 1300 Einwohner zählende Ortsteil von Villingen-Schwenningen mit viel Tamtam ein riesiges Jubiläums-Spektakel. Über die zwei Tage wird die 1200. Wiederkehr der Ersterwähnung mit viel musikalische Unterhaltung, einem historischen Festumzug und einem Festgottesdienst begangen.

Ein mittelalterliches Lager mit den Brigachtaler "Buure" wird am Sonntag zu sehen sein. Bevor alles stand, hatte der 18-köpfige Festausschuss seit seiner Gründung im Januar 2016 viel zu tun. Die Aufbauarbeiten sind nun so gut wie abgeschlossen. Schon Anfang dieser Woche wurde damit begonnen, die Festhalle und deren Vorplätze aufzuhübschen. Da wurde zunächst die Halle mit viel Deko versehen, Tische und Stühle mussten aufgestellt werden. Am Mittwochmorgen wurde das große Festzelt gestellt.

Eine Ehrentribüne, wo am Sonntag, um 14 Uhr der Festumzug vorbeizieht, wurde installiert. Insgesamt 23 Gruppen mit 400 Umzugsteilnehmern haben sich angekündigt. Der Umzug sei eine der größten Herausforderungen gewesen, berichtet Ortsvorsteherin Anja Keller zum aufwändigen Genehmigungsverfahren mit viel Bürokratie. Der Umzug selbst ist sicher das Herzstück des Jubiläums: Fünf Themenwagen sind mit von der Partie und auch mehrere Pferdegespanne sind im Zug dabei. Die Gruppen symbolisieren beispielsweise die Ersterwähnung, wo Gründer Graf Heinrich von Fürstenberg dargestellt wird, es geht auch um den mittelalterlichen Bauernkrieg, alte Tannheimer Handwerkerkunst oder die historische Saatschule. Auch der wohl berühmteste Tannheimer, der Skispringer Michael Schmitt, findet Erwähnung. Sechs Blas-Musikkapellen umrahmen das Ganze.

Der Umzug startet im Mühleschweg und wird vor dem Rathaus sein Ziel erreichen. Danach wartet auf dem Schulhof, in der Festhalle und bei der Feuerwehr ein buntes Programm auf die Gäste, Kinder und Umzugsteilnehmer. Tausende Gäste werden erwartet.