Schwarzwald-Baar Tamer Öteles ist neuer Vorstandschef

Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten steht unter neuer Leitung. Der Umsatz stieg markant an

Die regional tätige Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten hat jetzt wieder einen kompletten Vorstand: Michael Sauter übernimmt die seit April 2016 vakante Vorstandsstelle, und Tamer Öteles rückt zum Vorstandsvorsitzenden auf. Sauter ist seit 15 Jahren bei der Stiftung und war zuletzt kaufmännischer Leiter.

Die beiden arbeiteten seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Fritz Link, der zugleich Bürgermeister von Königsfeld ist, jetzt bei einem Pressegespräch am Sitz der Stiftung in Rottweil.

Vor allem die vielen Flüchtlinge im vergangenen Jahr machten Arbeit, die Stiftung betreut allein 35 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Man sei hier wieder an die Wurzeln der Stiftung zurückgegangen, so Link. Denn 1979 ging es los mit der Betreuung von Jugendlichen, die auf dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben: Schülern der Ivo-Frueth-Schule in Oberndorf half die Fördergemeinschaft ins Berufleben, und in Villingen war es der Verein Jugend- und Berufshilfe, der sich 1984 dieses Problems annahm.

Beide Institutionen gingen in die Stiftung über, die mit der Zeit ihr Arbeitsfeld aber völlig verändern musste. Die Jugendarbeitslosigkeit wurde immer weniger, die Stiftung verlegte sich auf die Fortbildung für Erzieherinnen, baute den Bildungsbereich aus, betreibt heute zwei Kindertagesstätten. Sie ist in 40 Landkreisen in Baden-Württemberg aktiv, hat heute 212 festangestellte Mitarbeiter und etwa 150 Dozenten. Das sind mehr als 50 Mitarbeiter mehr als noch 2015, was eben vor allem mit der Fllüchtlingswelle zu tun hat.

Das vergangene Jahr sei eine Herausforderung für die Mitarbeiter gewesen, sie hätten sich über die Maße eingebracht, so Link. Eine Herausforderung auch, weil der Stellenmarkt regelrecht leer gefegt sei. "Es war nicht immer einfach, Personal zu finden!"

Michael Sauter ist für das Personal zuständig und auch er lobte die Kollegen: "Wir haben hier eine sehr gute Mannschaft!" Das große Engagement habe sich für die Mitarbeiter ausgezahlt, sie hätten zu Weihnachten eine Extragratifikation bekommen, so Link. Und auch für die Stiftung hat es sich gelohnt: Der Umsatz stieg von sieben Millionen Euro im Jahr 2015 auf zehn Millionen im abgelaufenen Jahr.