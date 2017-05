Villingen-Schwenningen Tagung zeigt: So lebten die Mönche im Tannheimer Pauliner-Kloster

Forscher haben neues Wissen über ein früheres Kloster in Tannheim erarbeitet. Zum Jubiläum gibt es bei einer Tagung jetzt tiefe Einblicke ins klösterliche Leben der Vergangenheit. Dabei hilft moderne Technik.

Ob hochkarätige Wissenschaftler oder eine Gruppe von vier Abiturienten, ob der Oberbürgermeister der Doppelstadt oder der Leiter der Seelsorgeeinheit – alle trugen eindrucksvoll auf ihre Weise zum Gelingen der Pauliner-Tagung in und um Tannheim bei. Der Freundeskreis Heimatmuseum mit seinem Vorsitzenden Bernd Steiner hatte die Organisation der Tagung in die Hand genommen.

Schon seit einigen Jahren beschäftigte sich Martin Zimmermann mit den Spuren des aufgelassenen Klosters im Südwesten Tannheims. Auf das Jubiläumsjahr 2017 hin hatte er nun zusammen mit dem Freundeskreis und zahlreichen Unterstützern die Pauliner-Tagung vorbereitet. Dankbar wurde das Angebot, Vorträge und Rahmenprogramm in den Räumen der Nachsorgeklinik anbieten zu können, angenommen. Schon der Begrüßungsabend vermittelte tiefe Einblicke in das klösterliche Leben der Pauliner, die über viele Jahrhunderte vom kleinen Kloster bei Tannheim aus das Leben der Menschen der Region bestimmten.

Pfarrer Dominik Feigenbutz gelang es, mit geistlichen Worten die Gäste in der St. Galluskirche auf die Tagung einzustimmen. Unübersehbar war im Altarraum ein Transparent mit dem seit 1898 abgerissenen Kloster zu sehen und in den Bänken eine erkleckliche Anzahl von Ordensbrüdern bestehender Paulinerklöster.

Pater Mirko Legawiec aus Passau vermittelte den Anwesenden einen Einblick in die Geschichte des Ordens. Der Samstag stand dann ganz im Zeichen hochkarätiger Vorträge, wozu sich eine erstaunlich große Anzahl Interessierter eingefunden hatte. War der Symposionsvormittag geprägt von Grußworten und Vorträgen von Professor Thomas Zotz und Elmar Kuhn sowie Gábor Sarbak aus Budapest, hieß es am Nachmittag für vier Abiturienten, das Mikrophon in die Hand zu nehmen.

Nachdem Julia Fischer von der Universität Freiburg die Klosterkirche aus baulicher Seite beleuchtet hatte, erläuterten Adrian Schrag, Julius Graf, Lena Keller und Jonas Ingenbrand vom Fürstenberg–Gymnasium Donaueschingen eindrucksvoll ihre Erkenntnisse über den Theologen und das Sprachgenie Carl Borromaeus Alois Fickler (siehe untenstehender Bericht).

Im Anschluss an die mit viel Beifall bedachten Vorträge konnten die Tagungsteilnehmer das am ursprünglichen Ort mit GPS-Ortung abgesteckten Klosterareal in Augenschein nehmen. Es war ein besonderer Augenblick, als zwei der Mönche ihre Zeigefinger wie Kuno der Schweiger auf ihre Lippen legten und somit dem Moment des Gedenkens an ein längst vergangenes Eremitenleben ihr besonderes Flair verliehen. Den Abschluss des inhaltlichen Tagungsteiles bildete ein Besuch des Heimatmuseums, in welchem der völlig neugestaltete Themenraum über das Kloster Tannheim nicht nur mit einer extrem seltenen Pilgermünze überraschte. Auch ein berührungsempfindlicher Monitor lässt nun die Geschichte des Klosters multimedial lebendig werden. Anke Blessing hat einen virtuellen Rundgang durch die längst vergangene Klosteranlage erstellt.

Wie Martin Zimmermann in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER bei der Veranstaltung betonte, sollen die Forschungen um und über das Kloster Tannheim mit diesem Symposion als Start und in Zusammenarbeit mit der Geschichts- AG des Fürstenberg-Gymnasiums noch manchen Mosaikstein zum Gesamtbild der Pauliner in Tannheim hinzufügen.

Pauliner

Die Gründung des Ordens wird in die Mitte des 13. Jahrhunderts datiert. Der weiße Habit, seit der Gründung nie verändert, kleidet die etwa 500 Ordensbrüder in 68 Niederlassungen weltweit. Derzeit befindet sich das Zentrum der Pauliner in Tschenstochau in Polen.