VS-Villingen Syrien steht im Mittelpunkt des Treffs

Eindrucksvoller erster Begegnungsabend bei der Villinger Paulusgemeinde mit Flüchtlingen und Einheimischen.

VS-Villingen (pre) „Let's talk about ...“ der Begegnungsabend im Gemeindesaal der Villinger Paulusgemeinde nahm das Land Syrien in den Blick. Organisiert wurde er von der evangelischen Erwachsenenbildung, der Bezirksstelle Flucht und Migration und dem Roten Kreuz.

„Bislang haben wir mehrere dieser Abende in Donaueschingen mit stets wachsender Resonanz veranstaltet. Dieser ist der erste in Villingen“, berichtete Ludwig Winter, Koordinator für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Kreis, bei der Begrüßung. Und da die Abende dieser Reihe in Donaueschingen anfangs in Englisch abliefen, wurde der Titel beibehalten, auch wenn dieses Mal deutsch gesprochen wurde.

„Die heute um die 20-jährigen Syrer lernten bereits dort in der Schule Englisch. Daher kennen sie schon unsere Schriftzeichen. Dies ist eine gute Voraussetzung, auch relativ schnell deutsch zu lernen. Ältere Geflüchtete haben damit oft mehr Schwierigkeiten“, erklärte Winter im weiteren Verlauf des Abends. Rasch füllte sich der Saal mit rund 100 Personen allen Alters, vom syrischen Säugling bis zum deutschen Pensionär. An den Tischen wurden gemischte Gruppen gebildet, um das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen. Anknüpfungspunkt für Gespräche war eine Bilderpräsentation des 20-jährigen Ali Hamo über sein Herkunftsland. Der Realschüler kam vor eineinhalb Jahren nach Deutschland und spricht inzwischen sehr gut Deutsch. Vor dem Krieg sei Syrien ein Land mit 22,5 Millionen Einwohnern gewesen, so Hamo. Es habe schöne Städte und reiche Kulturschätze gehabt. In großen Teilen konnte es sich selbst versorgen und jährlich kamen acht Millionen Touristen in das Land am Mittelmeer, an das Türkei, Irak, Jordanien, Israel und Libanon grenzen. Er hatte Bilder von 2011 denen von 2015 gegenüber gestellt, die das Ausmaß der Zerstörungen durch den Krieg zeigten.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, machte Hamo deutlich, dass die Syrer ein Ende der Gewalt dort ersehnen. „Dass ich Flüchtling bin, war nicht mein Traum. Aber das Leben hat es so gemacht“, war sein persönliches Resümee. Einen kulinarischen Eindruck von dem arabischen Land vermittelte Schawarma, mit Huhn und Gemüse gefüllten Fladenbrotrollen, die Mohammed Ibrahim mit jugendlichen Helfern gekocht hatte. Für die musikalische Unterhaltung mit kurdischen und arabischen Liedern sorgten die Gitarristen Ali Hamo, Helal al Hariri und Stefan Weisser mit dem Sänger Ahmed Hassan. Spontan gesellte sich auch Ibrahim al Abdullah mit seiner Saz, einem kurdischen Saiteninstrument, hinzu.