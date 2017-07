Villingen-Schwenningen Super-Käse geht auch ohne Superkühe  der Muttergöttin sei Dank

Villinger Marktbummel: Auf dem Untermühlbachhof in Peterzell läuft die Käseproduktion unter dem Schutz der Muttergöttin Demeter.

Die reizenden Damen sind ausgesprochen hübsch. Sie heißen Knuddel, Kümmel, Käthchen, Xenia, Lotte, Xeltes und Turtle. Die älteste ist stolze 16, die jüngste acht Jahre alt. Die Rede ist von Kühen.

"Alle haben ihre Hörner noch", sagt Bernhard Zeidler. Er verkauft auf dem Villinger Wochenmarkt den Käse für den Untermühlbachhof in Peterzell. Seit mehr als 20 Jahren gehört er zu denjenigen, die auf dem Hof auch den Käse bis zur Reifung begleiten.

Aber was wäre der Käse ohne die Kühe, die dafür ihre Milch geben. Und diese stehen unter einem besonderen Schutz, denn laut der Satzung von Demeter, dem sich die Biobauern des Hofes verpflichtet fühlen, dürfen sie mit ihnen nicht alles tun, was in der heutigen Milchwirtschaft üblich ist. Konventionell gehaltene Superkühe müssen jährlich bis zu 10 000 Liter Milch absondern. Schon früh werden ihnen häufig die Hörner ausgebrannt. Demeterkühe dürfen hingegen ihre Hörner behalten.

Und sie haben großzügigen Freigang. Wer schon einmal im Frühjahr beobachtet hat, wie Kühe nach einem langen Stallaufenthalt im Winter wieder auf die Weide zurückkehren, der wird überrascht sein vom Übermut und der Freude, die die Vierbeiner an den Tag legen.

"Im Bundesdurchschnitt wird eine Kuh heute fünf Jahre alt. Unsere Turtle wurde am 24. März 2001 geboren", erzählt Bernhard Zeidler zwischen zwei Kundinnen, die Käse und Quark einkaufen. Mit elf Kälbern hat Turtle auch den meisten Nachwuchs zur Welt gebracht. Denn die sind grundlegend notwendig, damit es überhaupt Milch von der Kuh gibt.

Wobei es dann, so erzählt Bernhard Zeidler, eine Geschlechterdiskriminierung gibt. Männliche Rinder werden häufig kastriert und für den Fleischmarkt vorbereitet, die weiblichen finden hingegen ihre Verwendung als Milchkühe und dürfen lange leben. Auf einigen Demeterhöfen können die Kälber auch bei den Müttern bleiben. Dementsprechen niedriger ist auch die Milchleistung der Demeter-Kühe. Zwischen 3600 und 4700 Liter geben die gehörnten Damen von Peterzell. Auch hier ist Turtle die Spitzenreiterin.

Der Hof

Die Wälder GbR besteht aus zwei Höfen, dem Untermühlbachhof in St.Georgen-Peterzell mit 15 Milchkühen, Hofkäserei, Ackerbau, Schweinefleischerzeugung, Zugochsen und Wochenmärkten in Villingen und Königsfeld sowie dem Mathislehof in Hinterzarten. Hier gibt es fünf Ammenkühe, die für die Kälber- und Jungviehaufzucht gebraucht werden sowie Rindfleischerzeugung, Biotoppflege und Hofladen. Sie gehören dem Bio-Anbauverband Demeter an. (us)