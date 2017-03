Villingen-Schwenningen Südstadtschule lechzt nach mehr Platz

Ausschuss bringt Planung für Neubau auf den Weg, Fertigstellung soll Mitte 2018 sein. Schule muss erstmals Kinder abweisen, da nur Platz für drei erste Klassen da ist.

Villingen-Schwenningen – Die Südstadtschule in Villingen hat für das neue Schuljahr so viele Anmeldungen, dass erstmals Schüler abgelehnt werden mussten. "Das schmerzt uns sehr", so Rektorin Erika Götz. Anmeldungen hat es für vier Klassen gegeben – dazu reicht aber der Platz nicht, in der Südstadtschule herrscht akute Raumnot und es gibt nur Räume für drei Klassen. Abhilfe schaffen soll ein Neubau im Hof mit Platz für vier Klassenzimmer. Der Technische Ausschuss hat am Dienstag mit der Vergabe der ersten Planungsleistungen den Weg dafür geebnet. "Aber es dauert auf jeden Fall bis zum Schuljahr 2018/2019, bis wir da mit einer Entlastung rechnen können", so Konrektor Elmar Dressel. Früher sei der Neubau nicht fertig. Die Schule hatte gehofft, bereits für das nächste Schuljahr mehr Platz zur Verfügung zu haben.

Die Mitglieder des Technisches Ausschusses haben einstimmig ohne Diskussion die Tragwerksplanung an das Ingenieursbüro Bißwurm für rund 32 000 Euro vergeben. FWV-Stadtrat Bißwurm stach damit seinen CDU-Kollegen Hezel aus, der ebenfalls ein Angebot abgegeben hatte. Insgesamt ist die Baumaßnahme mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Im Moment besuchen 360 Kinder die Südstadtschule: "Damit sind wir wirklich am Limit", beschreibt Elmar Dressel die Lage. Vor allem morgens, wenn sich alle Kinder in den Gängen der zwei Stockwerke drängeln, sei es enorm eng. Besonders schmerzlich für die Schule: "Wir brauchen die Fachräume als Klassenzimmer", berichtet Erika Götz. So müsse der Musikunterricht im Klassenzimmer stattfinden und das gehe natürlich nur mit Einschränkungen, was gerade wegen der gut funktionierenden Kooperation mit der Musikakademie sehr schade sei.

Die Computer sind jetzt in den Forscher- und Entdeckerraum gewandert, die ganzen Utensilien können nicht mehr aus den Schränken herausgeholt werden, die Forschertätigkeit der Schüler ruht also. Grundsätzlich sei natürlich ein geregelter Schulbetrieb möglich, aber unter erschwerten Bedingungen, beurteilt Elmar Dressel die Lage. Im Kellergeschoss sind Werkräume ebenfalls in Klassenräume umgewandelt worden und mit viel Kreativität haben sich die Schüler sogar eine kleine dunke Ecke, wo früher Putzutensilien aufbewahrt worden sind, als kuschelige Höhle ausgestattet.

Mit Sorge blicken Erika Götz und ihr Stellvertreter Elmar Dressel auf den neuen Stadtteil, der auf dem alten Krankenhausareal entsteht. "Die neuen Klassenzimmer reichen sicher nicht aus, um noch Kinder aus dem Friedrichspark aufzunehmen", betont Erika Götz. Nicht bedacht worden sei auch, dass eine Ganztagesschule mehr Platz braucht für die Betreuung und zusätzliche Aktivitäten. So befürchtet die Rektorin, dass trotz Neubau der Platz auch in Zukunft eng bleibt.

Allerdings freue sich die ganze Schule auf den Neubau, der jetzt im Hof realisiert wird. Die ursprüngliche Planung, an der Hinterseite des Gebäudes zur Hansjakobstraße hin einen Anbau zu platzieren, wurde verworfen. "Da sind wir auch gehört worden und die neuen Pläne gefallen uns viel besser", so Elmar Dressel. Da die Bauarbeiten jetzt im Hof stattfinden und nicht direkt an der Rückseite des Gebäudes, hoffen Götz und Dressel und eine geringere Lärmbelastung während des Unterrichts.