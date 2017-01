VillingenSchwenningen Südstadtclowns haben zwei Feste gleichzeitig

Probleme mit Terminüberschneidung in Rietheim oder: Ein Verein auf der Suche nach einer Lösung.

VS-Villingen – Die Räume im DRK-Zentrum sind soweit fertig, dass die Südstadtclowns bezüglich ihres langjährigen Versammlungsortes für die Jahreshauptversammlung keine unliebsame Änderung hinnehmen mussten. Stattdessen haben die Spaßmacher selbst für die Fastnacht mehrere Veränderungen vorgesehen. Die Gulaschsuppe wird nicht mehr vor der Volksbank ausgegeben, sondern vor dem Da Vinci (Gerberstraße 63, gegenüber der Commerzbank). Das Da Vinci ist nicht nur, wie in den Jahren davor, Schminkstüble, sondern wird als Stüble komplett von den Clowns selbst bewirtet.

Da die Clowns das Stüble selbst bewirten, fließen auch die Erträge in ihre Kasse. "Das ist dringend notwendig", erklärte Clownchef Andreas Kühn, denn in zwei Jahren hintereinander wurde die Gruppe beim Sommerfest ordentlich vom Wetter gebeutelt. Immerhin wies der Bericht von Kassierer Frederic Menz dieses Mal ein gerade einmal dreistelliges Plus für den Verein aus, was natürlich bei weitem nicht ausreicht. Die Bemerkung, es werde auch für entsprechende Musik gesorgt sein, quittierte die Versammlung mit erfreutem Applaus. Das Stüble wird von Jogi Kern und Susanne Messina geleitet und ist am Fastnachtssonntag während der Schminkzeit sowie Montag und Dienstag nach den Schminkzeiten komplett geöffnet.

Mit der Teilnahme an fünf Umzügen haben sich die bunten Spaßfaktoren ein strammes Narrenprogramm vorgenommen. Im Rahmen der Vorschau gab Andreas Kühn bekannt, dass beim Umzug des Zähringer Narrentreffens in Villingen und in Unterkirnach beim Schwarzwälder Narrentreff kein Konfetti ausgegeben beziehungsweise mitgenommen wird. "Bitte entfernt auch Altbestände aus euren Taschen", forderte Kühn auf. Ansonsten hätten sich die festen Konfettiausgabezeiten gut bewährt. Beim Umzug in Schwenningen laufen die Südtstadtclowns an achter Stelle. "Man sieht, wir haben einen festen Stellenwert in Schwenningen", so Kühn. Weitere Umzugstermine sind: Der Kinderumzug am Donnerstag, der Umzug am Fastnachtsmontag und am Dienstag. Kühn wies ausdrücklich darauf hin, sich vor Umzugsbeginn bei Denise Lüttich in die Umzugslisten einzutragen – aus Versicherungsgründen und weil anhand der Liste die aktiven Jahre für die Ehrungen errechnet werden.

Vor dem Vergnügen steht die Arbeit. So läuft jeden Samstag ab 10 Uhr in der Halle des Baugeschäftes Schumpp in der Heinrich-Hertz-Straße der Wagenbau auf Hochtouren. Tatkräftige Hilfe ist willkommen. "Aufgrund derzeit herrschender Temperaturen ist das Tragen warmer Unterwäsche angezeigt", witzelte Kühn. Es wird noch dringend Wagenbegleitungspersonal gesucht.

Mit Stand vom 31. Dezember haben die Südstadtclowns 334 Mitglieder. Der Verein steht gut da, alle Ämter sind besetzt. So erfolgten die Wahlen der zweiten Vorsitzenden Sandra Butze, Kassierer Frederich Menz und der Beiräte Wolfgang Richter, Gundolf Mauch, Andreas Wolpert und Erich Wolpert einstimmig. Neu ist Heiko Kunzelmann als Aspirant im Vereinsvorstand.

Bezüglich des Sommerfestes müssen die Südstadtclowns einen Wermutstropfen hinnehmen, denn durch die Terminverschiebung auf den 24./25. Juni fällt das Ereignis mit dem Zinkenfest in Rietheim zusammen, wodurch die gegenseitigen Besuche entfallen. Wie sie das lösen, wüssten sie noch nicht, so Kühn mit gerunzelter Stirn. Fröhlich schloss der Abend mit den Confetti-Sisters des schwungvollen Villinger Vereins und ihren frechen Liedern.

Der Konfetti-Klub ehrt seine Treusten

Für 5 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Thomas Engler, Jule und Finn Gerlach, Jutta und Mathias Hensel, Claudia Knecznik, Julian Menz und Talisa Muckle geehrt. Andreas Wolpert und Erich Wolpert für 15 Jahre. Für 20-jährige Mitgliedschaft: Kathrin Blessing, Andreas Kühn, Alexa Lüttich und Denise Lüttich sowie Uwe von Ofen für 25 Jahre. Informationen zu den Südtstadtclowns sind im Internet unter: www.suedstadt-clowns.de.