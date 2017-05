VS-Villingen Sturz vom Fahrrad: 42-Jährige verletzt sich schwer

Nach einem Sturz vom Fahrrad beim Villinger Kurgarten musste eine Frau ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden.

Bei einem Sturz nach einem vorausgegangenen Fahrfehler hat sich eine 42-jährige Fahrradfahrerin am Sonntagspätnachmittag auf einem Radweg im Bereich der Minigolfanlage beim Kurgarten an der Kirnacher Straße nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Die Frau war laut Polizei auf dem abschüssigen Radweg in Richtung Minigolfanlage unterwegs, als zu dem Sturz kam. Eine Rettungswagenbesatzung des Roten Kreuzes brachte die Frau mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Schwarzwald- Baar-Klinikum.