Villingen-Schwenningen Studentinnen planen Box-Veranstaltung: Erste Neckar Pro Fight-Night in Schwenningen

Zwei Studentinnen der Hochschule Furtwangen organisieren die erste Neckar-Fight-Night in der Schwenninger Deutenberghalle. Julia Henschel und Patrizia Cona möchten dadurch auch das Image des Kampfsports verbessern und zeigen, dass der Sport zu unrecht einen schlechten Ruf hat

Die Studentinnen Julia Henschel (21) und Patrizia Cona (25) der Hochschule Furtwangen organisieren zusammen mit der Schwenninger Kampfsportakademie Fischer die erste Neckar Fight-Night in der Deutenberghalle.

Die jungen Frauen sind selbst Kickboxerinnen und kamen daher auf die Idee, ihr Studienprojekt dem Sport zu widmen. „Wir möchten durch die Veranstaltung das Image des Sports pflegen und einer breiten Masse präsentieren“, sagt Patrizia Cona. Oftmals habe der Sport einen schlechten Ruf. Nach Meinung der beiden, zu Unrecht.

Die beiden studieren Betirebswirschaftslehre im dritten Semester am Campus in Schwenningen. Im Fach „Project Management“ haben sie die Aufgabe, eine Veranstaltung zu planen. Bereits im November 2016 begannen die Studentinnen mit der Planung, sagt Cona.

Dabei standen vorwiegend Marketing-Tätigkeiten im Mittelpunkt. „Zu Beginn haben wir sehr viel Zeit in die Planung gesteckt und viele Kontakte geknüpft“, sagt Henschel. „Wir haben über 400 Vereine und mögliche Sponsoren aus der Region angeschrieben und sie eingeladen.“ Auch Firmen wurden kontaktiert. „Es braucht viel Personal sowie Licht- und Tontechniker, aber zum Beispiel auch einen Sanitätsdienst“, sagt Henschel. „Wir haben uns Angebote geben lassen und danach dann ausgewählt“, sagt Cona.

Cona und Henschel haben einen besonderen Bezug zum Sport und sind begeisterte Kampfsportschüler in der Sportakademie Fischer in Schwenningen. So kam der Kontakt zustande. „Wir haben unseren Trainer Ralph Fischer angefragt, ob er sich eine Kampfsportveranstaltung vorstellen könne“, sagt Henschel. Er sei sofort begeistert gewesen und ließ den jungen Studentinnen freie Hand. „Er hat sich vorwiegend um die Kämpfer und die Kampf-Paarungen gekümmert und wir um den Rest“, sagte Cona. Mit der Planung zeigen sich die beiden zufrieden. Vor allem mit der Zusammenarbeit mit Ralph Fischer. „Er hat uns sehr viel Vertrauen geschenkt und war offen für unsere Vorschläge“, sagte Henschel. Die Kosten der Veranstaltung übernimmt die Kampfsportschule und ist offiziell der Veranstalter des Abends. „Die Akademie ist wie eine große Familie“, sagt Henschel.

Es finden insgesamt 15 Kämpfe in Kickboxen, Boxen und MMA (gemischte Kampfkünste) statt. Viele der Kämpfer sind aus der Sportakademie und stammen aus der Region. Hierzu zählt der Schwenninger Kickbox-Europameister Tim Müller, der an diesem Abend um einen Weltmeisterschaftstitel kämpft. Bei den Frauen tritt unter anderem die Bad Dürrheimerin Sabrina Schrenk an.

Am Tag selbst sind die beiden Studentinnen für den reibunglosen Verlauf der Veranstaltung verantwortlich. „Ich freue mich schon sehr auf den Tag. Wir fiebern natürlich auch mit den Kämpfern mit.“, sagte Henschel. Zudem soll dem Publikum der Sport nähergebracht werden. Die beiden Studentinnen hoffen auf eine Besucherzahl von rund 500 Zuschauern.

1. Neckar Pro Fight-Night

Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. Juni, in der Deutenberghalle in Schwenningen statt. Tribünenplätze kosten im Vorverkauf 20 Euro und Ringplätze 25 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten jeweils fünf Euro mehr. Pro Karte wird ein Euro an die Prokids-Stiftung gespendet. (mwi)