Villingen-Schwenningen Stress um Neubaupläne: Kalte Enteignung oder erlaubte Lenkung?

Gemeinderat in Villingen-Schwenningen befasst sich noch einmal mit Bauplänen für Schwenningens Stadtmitte. Kompromiss zugestimmt. Grünes Licht nur für einen Teil der Investoren

Nur ein Teil der Investoren kann glücklich mit dem sein, was der Gemeinderat am Mittwoch für das Areal August-Reitz-, Karl-, Erzberger- und Arndtstraße beschlossen hat. Dort kann im südlichen Bereich um die Gärtnerei Müller gebaut werden, im Norden wurde allerdings einer Veränderungssperre zugestimmt. Vom Tisch ist der Vorschlag der Stadt, den Bau von Studentenwohnungen vorzuschreiben.

Erneut diskutierten die Gemeinderäte konträr, eine Mehrheit von 22 Stimmen akzeptierte den Kompromiss, 14, vor allem Christdemokraten und Liberale, waren dagegen, einer enthielt sich. Dem einen Grundstücksbesitzer komme man entgegen, den anderen nicht, begründete CDU-Sprecherin Renate Breuning die Ablehnung. Sie geht davon aus, dass die Stadt eine zu dichte Bebauung auch durch das geltende Baurecht verhindern könne. Andreas Flöß (Freie Wähler) befürchtete dagegen, dass für die Bewohner der neuen Mehrgeschosshäuser gar nicht ausreichend Parkplätze geschaffen werden können. Er war dagegen. Deutlich zu massiv sei der Plan für den Norden, schloss sich dem SPD-Sprecher Edgar Schurr an. Das sei eine "vorübergehende Enteignung", warf dagegen FDP-Sprecher Frank Bonath ein. Es dürfe auch an dieser Stelle nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Er warnte die Stadt davor, in die Eigentumsrechte einzugreifen. Das sah der Leiter des Stadtentwicklungsamts, Henning Keune, anders. Die geplante Bebauung auf dem Gelände der Gärtnerei Müller sei eine "gute Grundlage", im nördlichen Bereich stellte er aber eine "Fehlentwicklung" fest. Daher sei eine Veränderungssperre dort begründet.

Nicht einverstanden war der Freie Wähler Bertold Ummenhofer, wie die Stadt mit den Investoren umgeht. Er schildert das Zusammentreffen mit den Geldgebern, die im südlichen Bereich bauen möchten. So soll den Investoren mitgeteilt worden sein, dass sie an dieser Stelle ohnehin nur Studentenwohnungen verwirklichen könnten – die Ursprungsidee der Stadt hatten die Gemeinderäte aber abgelehnt. So sollte bei dem Gespräch auch ein Vertreter des Studentenwerks hinzugerufen werden, um die Eckpunkte eines Vertrags zu besprechen. Doch solch eine Bebauung für Studentenwohnungen wollten die Investoren nie, "so geht man mit den Leuten nicht um", betonte Ummenhofer.