Villingen-Schwenningen Streit in Flüchtlingsunterkunft in Villingen: Wachpersonal attackiert

Streit in Flüchtlingsunterkunft in Villingen: Wachpersonal attackiert

In der Asylbewerberunterkunft in der Kirnacher Straße ist es zu einem Streit zwischen den Bewohnern und dem Sicherheitspersonal gekommen.

Am Mittwoch, gegen 21.25 Uhr, ist es in der Asylbewerberunterkunft in der Kirnacher Straße zu einem Streit zwischen Flüchtlingen und dem eingesetzten Sicherheitspersonal gekommen.

Das Sicherheitspersonal kontrollierte zwei Bewohner beim Betreten des Areals, wobei es zu einem Streitgespräch kam.

In der Folge solidarisierten sich etwa 20 weitere Bewohner und attackierten das Wachpersonal. Bei dem Gerangel wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der Rädelsführer wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.