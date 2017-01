VillingenSchwenningen Streifzug durch die närrische Musik mit der Villinger Stadtharmonie

Das große Fasnetkonzert der Villinger Stadtharmonie steigt am 21. Januar in der Neuen Tonhalle und bietet ein schillerndes Klangmosaik.

VS-Villingen – Sie sind von Haus aus die rhythmisch-melodischen Begleiter der Katzenmusik: die Stadtharmonisten der Zähringerstadt Villingen. Deshalb nennen sie sich auch Katzenmusikmusik. Kein Gelehrter wird ihnen diesen Titel streitig machen können, betont der Vorsitzende Henry Greif, aus dessen Feder diese Wortspielerei stammt, denn die Stadtharmonie ist die Musik der Katzenmusik.

Mit ihrem Fasnetkonzert wollen die Musiker kurz vor Beginn der hohen Tage am Samstag, 21. Januar, musikalisch einstimmen auf die fünfte Jahreszeit. Denn, so Henry Greif, Musik und Fasnet gehören einfach zusammen. Es wird ein schillerndes Klangmosaik aus vertrauten und fremden Fastnachtsmusiken werden, verspricht der Vorsitzende, denn an dem dreistündigen Spektakel, das um 20 Uhr in der Neuen Tonhalle beginnt, nehmen eine ganze Reihe an freien Fastnachtsgruppen, Vereine und musikalische Solisten teil.

Und es wird nicht nur Musikalisches fürs Ohr geboten, auch das Auge der närrischen Musikfreunde soll nicht zu kurz kommen, wenn verschiedene Ballett-Ensembles die Bühne in einen turbulenten Tanzsaal verwandeln. Es wird gefeiert, getanzt und gesungen, freut sich Henry Greif schon jetzt auf ein Fasnetkonzert der besonderen Art. Es soll ein wenig zugehen, wie es die Abbildung auf dem Banner der Katzenmusik eindrucksvoll demonstriert. Hier ist an diesem Abend alles unterwegs, jeder ist auf seine Art närrisch und ganz Europa soll auf der Bühne sein.

"Das vielköpfige Ensemble der Stadtharmonie wird den Fasnetgeist mit Liedern, Tänzen und Sprüngen beschwören und das musikalische Szenario von großen Umzügen bis zur lokalen Straßenfasnet erlebbar machen", verspricht die Stadtharmonie. Mit dabei sind die Jugendkapelle unter der Leitung von Bruno Kilzer, das große Blasorchester, das von Mario Mosbacher geleitet wird, und der Spielmannszug, geleitet von Peter Schmid. Die Moderation des Abends übernimmt Henry Greif. Der Vorverkauf läuft über die Tourist-Info und den Ticket-Service sowie über die Stadtharmonie.