VS-Villingen Straßenmusiker David Presna verbreitet karibisches Flair in VS-Villingen

Warum verreisen, wenn es auch in der Villinger Innenstadt heiß ist und dazu noch karibische Rhytmen erklingen? Am Dienstag verwöhnte Straßenmusiker David Presna aus Stuttgart mit seinen Liedern die Passanten. Mit Video!

Semba, Zouk und

Seit rund 20 Jahren macht der aus Stuttgart angereiste 40-Jährige Straßenmusik. "Eigene Lieder, viele in französchischer Sprache", erzählt der sympathische Künstler. Seinen Musikstil beschreibt er als Pop mit karibischen Rhytmen und Einflüssen. Früher habe er in Paris gelebt, seit einigen Jahren wohne er nun in Deutschland.Musik macht er immer dann, wenn Arbeit und Beruf es zulassen. "Im Sommer mache ich immer eine Tour durch verschiedene Städte. Heute bin ich zum ersten Mal in Villingen", so Presna. Bereut hat er diese Entscheidung nicht. "Es ist eine schöne Stadt, die Menschen hier sind freundlich und offen", freut er sich.Mit seiner Straßenmusik will er die Menschen nicht belästigen und nicht aufdringlich sein. Deshalb spiele er auch ungern vor Cafes. "Mir ist es wichtiger, wenn die Menschen auf mich zukommen, mir ein Lächeln schenken."Neben seiner Straßenmusik ist Presna auch in einer Band aktiv. Als Kopf und Namensgeber der Formation David Presna & Band hat er bis zu acht Musiker um sich geschaart. Neben Auftritten sei derzeit auch ein richtiges Album in Arbeit. Ihre Musik habe Einflüsse aus dem Calypso,Kizomba. Infos zu David Presna und seiner Band gibt es im Internet unter: www.david-presna.com In einem aktuellen Youtube-Video hat er den Hit Killing Me Softly neu interpretiert: