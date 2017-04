VS-Villingen "Stormy friday" spielt Rock für Peru

Band bittet zum Benefiztanz im Gemeindesaal von St. Konrad.

VS-Villingen (via) Seit 25 Jahren existiert schon die Band "Stormy friday", die dies im Januar in der Scheuer auch gebührend mit Freunden gefeiert hat, und seit fast genauso vielen Jahren engagieren sich die Musiker der Band auch für die Perupartnerschaften der katholischen Pfarrgemeinden Münster mit Ocongote und St. Konrad mit einer Gemeinde in Iquitos am Oberlauf des Amazonas. So umrahmen sie immer wieder Gottesdienste musikalisch, die diese Freundschaft intensivieren sollen.

Seit vielen Jahren aber laden sie auch interessierte Tänzer und Tänzerinnen in den Gemeindesaal der St. Konradsgemeinde am Abend vor dem 1. Mai ein. Dann kann zu passender Musik getanzt werden. Die Bandmitglieder wollen unter Beweis stellen, dass sie noch immer mächtig abrocken können. Hits wie "Hotel California", "Summer of 69" oder "Sweet Home Alabama" sorgten dafür, dass es die Gäste nicht lange auf den Sitzen hält und viele den Raum vor der Bühne zum Abtanzen nutzen. Die Gruppe "Stormy Friday" spielt Cover-Songs aus den 60er, 70er und 80er Jahren.

Die Türen zu dieser Benefizveranstaltung öffnen sich um 19 Uhr Uhr. Ab 20 Uhr spielen die Musiker der Gruppe "Storm Friday" zum Tanz auf. Für die Bewirtung ist gesorgt. Es wird kein Eintritt erhoben, aber man kann spenden.