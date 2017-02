VillingenSchwenningen Stopp, in Zollhaus kostet's heute Wegezoll

Bei ihrer traditionellen Fasnetaktion baut die Gockelgilde für einen Tag die Zollstation wieder auf. Autofahrer dürfen zahlen – der Erlös ist diesmal für die Feldner Mühle bestimmt.

VS-Zollhaus – Während die hohe Politik noch über Obergrenzen diskutiert, ist man in dem kleinen, zwischen der Zähringerstadt Villingen und der schwäbischen Uhrenstadt Schwenningen gelegenen Örtchen Zollhaus schon weiter. Während der amerikanische Oberdonald noch mit den Gerichten kämpft, um seine Einreiseverbote umzusetzen, macht man im Südwesten der Republik bereits Nägel mit Köpfen. Dort, exakt an der historischen Grenze zwischen dem ehemaligen Großherzogtum Baden und dem Königreich Württemberg, wurden am heutigen Freitag für einen Tag wieder Zollschranken errichtet.

Hier haben die Mitglieder der Gockelgilde den historischen Schlagbaum, der unter dem Jahr bei Grenzanlieger Peter Metzger lagert, wieder aufgebaut und unter den beiden Landesflaggen die Grenzstation eröffnet. Sechs Stunden haben die in zwei Schichten mit je acht Beamten arbeitenden Zöllner Zeit, um von den durchfahrenden Fahrzeugen für einen guten Zweck Wegezoll zu verlangen.

Selbstverständlich geben die meisten Autofahrer auf freiwilliger Basis und nicht selten klimpert es nicht nur in der Spendendose, sondern es knistert. Das sind den selbsternannten Zöllnern, die selbstverständlich in historischen Uniformen antreten, dann auch die liebsten Geräusche. "Da ist öfter mal ein Zehner oder Zwanziger dabei, und immer wieder gibt jemand auch 50 Euro", so Martin Hummel, Ehrenzunftmeister der Gockelgilde. Und der Verkehr durch den Ort ist trotz der dort herrschenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometern nicht wenig, so dass in jedem Jahr an die 2000 Euro zusammen kommen. Mit diesem Geld füllt sich die Gockelgilde aber nicht die eigene Kasse, der Erlös kommt immer einem sozialen Zweck zugute.

Profitierte im vergangenen Jahr die Lebenshilfe, so ist das Geld in diesem Jahr für die Feldner Mühle gedacht. Mit einem großen Banner wird vor der Zollstation auf den Spendenzweck hingewiesen. Die meisten Autofahrer stehen der Aktion positiv gegenüber und wer gespendet hat, der erhält einen Durchfahrtschein, der das ganze laufende Jahr gilt.

Und wer nichts geben will, der darf natürlich trotzdem passieren, weshalb Martin Hummel sich wundert, dass es immer wieder auch Autofahrer gibt, die kurz vor der Zollstation wenden und dann einen Umweg fahren.

Die Gockel-Aktion

Vor sieben Jahren hat die Gockelgilde diese Aktion wieder ins Leben gerufen und einige der Zollbeamten sind von Anfang an dabei. Selbstverständlich wird streng darauf geachtet, dass man die richtige Uniform anhat. Ein Schwenninger in badischer Uniform, das geht gar nicht, erklärt Wilhelm Schäfer, der als Hauptzollamtsleiter für die württembergische Seite an der Schranke steht. (in)