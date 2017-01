VS-Villingen Stinkesocken erobern das Rollmopstheater

Das Stück für Kinder ab fünf Jahren und verzweifelte Eltern hat am Sonntag, 5. Februar, Premiere im Villinger Rollmopstheater.

Ab Sonntag, 5. Februar, dreht sich im Rollmops-Theater alles um die Stinkesocken und um die große, mächtige Sockenfresserin namens Was Masine. Sophia, die Königin der Stinkesocken, bricht in ein Abenteuer auf. Für Kinder ab fünf Jahren und verzweifelte Eltern. Sophia ist ein tolles Mädchen, nur – sich waschen, hält sie für reine Zeitverschwendung. Ihr Vater ist ganz anderer Ansicht, kaum zu glauben. Sophia sitzt auf ihrem Bett und schmollt, Papa will ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben, weil sie angeblich stinkt. Trotzig beschließt sie, sich gar nie mehr zu waschen! Da ertönt Applaus von unterm Bett hervor – eine vergessene Socke ist ganz ihrer Meinung! Denn Socken werden erst durch Käsefüße zum Leben erweckt – und Sophia ist ihre Königin. Doch die Stinkesocken sind in Gefahr, denn da gibt es die bösartige Was Masine. Aus ihr gibt es kein Entkommen, und immer trennt sie die Sockengeschwister und schleudert einen von ihnen in das Tal der Stinkesocken. Und darin wütet seit einiger Zeit ein furchtbarer Herrscher … Polyester Paul. Die Königin der Stinkesocken lässt sich in das geheimnisvolle Tal schleudern. Wird es ihr gelingen, die Stinkesocken zu befreien und die Sockengeschwister wieder zu vereinen? Aufführungen finden immer sonntags am 5., 12., 19. Februar, am 5., 12, 19. und 26. März sowie am 2. April um 15 Uhr statt. Informationen im Internet: www.rollmops-theater.de