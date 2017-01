Die Stierberghexen feiern eine spektakuläre Nacht der Hexen in der Turn- und Festhalle.

Nach intensiver Vorbereitung war es am Samstag endlich soweit: Die Stierberghexen feierten mit einem schaurig-schönen Hüttenzauber in der Turn- und Festhalle eine spektakuläre Nacht der Hexen.

Der Abend war erst wenige Stunden alt, als es kaum mehr ein Durchkommen gab. Auftritte von Guggenmusiken und Tanzgruppen sorgten dafür, dass die Stimmung stets gut war und die Halle bis in die frühen Morgenstunden bebte. Für Abwechslung war nicht nur während dem Programm gesorgt, auch vor den kulinarischen Angeboten standen die Gäste in der Schlange.

Hexenchef Dirk Murer sprach von einer begeisternden Nacht, die auch auf Grund der Zusammensetzung der Bühnenshows jede Menge Begeisterung entfacht habe. Voll auf ihrer Kosten kamen alle, die gerne feiern und Narrenfreunde, die ein mystisch- unterhaltsames Spektakel lieben.

Zu den Guggenmusiken, die für Stimmung sorgten, gehörten die Spaichinger Bächleshupfer, die St. Georgener Bergstadtfetzer, die Engener Schätkrä Dätscher, die Peterzeller Bloos Arsch und die Bottighofener Löli Tutter. DJ O unterhielt die Narrenfreunde musikalisch bis in die Morgenstunden. Lokalkolorit aus Sunthausen legte die Showztanzgruppe "Jumpin the next Generation" aufs Parkett. Hexentänze der Unterdorf Hexen und der Dalbach-Hexen sorgten für mystisch-enthusiastische Momente. Nach der spektakulären Hexentaufe in der Vorwoche war der Hüttenzauber der zweite Termin der Stierberghexen in der noch jungen Fasnetsaison.