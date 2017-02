Steuerfahnder ermitteln bei Wild Wings und Sponsoren

Gab es unversteuerte Geschäfte zum Schaden der Allgemeinheit im Umfeld des Schwenninger Profi-Eishockey-Spielbetriebs? Ermittler der Finanzbehörden stellen jetzt pikante Fragen. Unruhe gibt es deshalb auch anderswo.

Villingen-Schwenningen – Die Steuerfahnder des Finanzamts haben den Profi-Spielbetrieb des Schwenninger Eishockeys im Visier. Die Wild Wings GmbH muss sich aktuell brisanten Fragen der Behörde stellen. Die Firma, die den Eishockeybetrieb in Schwenningen trägt, steht im Zentrum eines Verfahrens, das bei den Spürnasen der Steuerfahndung bereits unter einem Aktenzeichen geführt wird.

Der Verdacht richtet sich nach Erkenntnissen des SÜDKURIER auf Sponsoringgeschäfte und möglicherweise nicht ordnungsgemäß deklarierte Gegenleistungen. Zahlreiche Hauptsponsoren des Eishockeyspielbetriebs erhielten nach Informationen unserer Redaktion vor wenigen Tagen ein zweiseitiges Schreiben, das einerseits die Verdachtsmomente skizziert und andererseits eine glasklare Forderung an die Hauptsponsoren stellt. In diesen Kreisen, die Rede ist von herausragenden Firmenadressen der Region, ist der Brief wie ein knallharter Bodycheck eingeschlagen. „Innerhalb von vier Wochen“, so schreiben die Steuerfahnder an die Hauptsponsoren der Wild Wings, mögen die Gönner des Vereins doch bitte „die tatsächlichen und verdeckten Sponsoringleistungen für die Jahre 2010 bis 2015 aufgeschlüsselt und betragsmäßig erklären und die erforderlichen Unterlagen hierzu einreichen“. Zitatende.

Verdeckte Sponsoringleistungen? Ein Sprecher der Steuerfahndung wollte dies am Mittwoch auf Anfrage des SÜDKURIER nicht näher präzisieren. In welche Richtung hier ermittelt wird, deutet stattdessen unmissverständlich das dieser Redaktion vorliegende Schreiben der Steuerfahndung an. „Es besteht die Möglichkeit“, so heißt es in dem Brief, „dass entgegen der abgeschlossenen Sponsorvereinbarung mit der Wild Wings Spielbetriebs GmbH verdeckte Verkäufe von Dauerkarten, VIP-Karten beziehungsweise Parkplatzkarten oder Kompensationsgeschäfte anstatt der vereinbarten Lautsprecherdurchsagen durchgeführt wurden.“ Ob damit unversteuertes Geld in die Kassen des Schwenninger Profi-Eishockeybetriebs geflossen sein könnte, ist nach SÜDKURIER-Informationen eine von mehreren Stoßrichtungen der nun eingeleiteten Überprüfungen.

Die jeweils allein vertretungsberechtigten Wild-Wings-Geschäftsführer Thomas Burger und Michael Werner wichen am Mittwoch Fragen des SÜDKURIER aus. Stattdessen ließen sie einen Sprecher eine dürre Mitteilung formulieren. In fünf Sätzen heißt es, dass „die Verantwortlichen an einer zügigen Aufklärung des Sachverhalts mitwirken“.

In der nicht namentlich gezeichneten Erklärung zeigen die Schwenninger Wild Wings "Ermittlungen im Zusammenhang mit abgeschlossenen Sponsorenverträgen" an. Zutreffend heißt es weiter, dass "die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien". Die Gesellschaft wie auch die Verantwortlichen der Wild Wings hätten "Fachleute hinzugezogen um die Aufklärung...in professionelle Hände zu geben...". Weiter formuliert ein Wild-Wings-Sprecher: "Um den Vertretern der Finanzverwaltung nicht vorzugreifen, möchten wir keine weiteren Angaben zum Verfahren machen."

Stattdessen klärt die Steuerfahndung in ihrem Schreiben an die Wild-Wings-Gönner auf: Ein Steuerstrafverfahren sei „bisher nicht eingeleitet“. Eine Selbstanzeige sei „daher im jetzigen Stadium noch möglich“, heißt es fürsorglich klingend in dem Brief an die Wild-Wings-Sponsoren. In gut informierten Kreisen wird diese Vorgehensweise als „sanfter Druck“ interpretiert, nun rasch alle Karten auf den Tisch zu legen. Der Brief an die Sponsoren beinhalte außerdem die verdeckte Botschaft, dass „mit Ablauf der gesetzten vierwöchigen Frist andere Saiten aufgezogen werden“, erklärt der Kenner der Arbeitsweise von Steuerfahndern.

Das Vorgehen der Ermittler wirkt umfänglich. Nach gesicherten Informationen des SÜDKURIER wurde sowohl die Privatadresse von Thomas Burger als auch von Michael Werner durchsucht. "Um sieben Uhr morgens klingelten dort die Steuerfahnder", sagt ein Kenner der Vorgänge.