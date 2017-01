Sternsinger erfahren spontane Hilfe

Malteser unterstützen die St.-Bruder-Klaus-Gruppen mit Fahrdienst. Insgesamt 19 850 Euro Spenden gesammelt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

VS-Villingen (pre) „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ Das war das Leitthema der diesjährigen bundesweiten Sternsingeraktion, das in Villingen wie vielerorts ringsum in die Tat umgesetzt wurde.

Rund um den Dreikönigstag machten sich 190 Sternsinger und Begleiter aus den verschiedenen Pfarreien der Seelsorgeeinheit auf Besuchstour zu den angemeldeten Privathaushalten sowie dem Klinikum, Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen. Weitere 46 Helfer wirkten im Hintergrund beim Richten der Gewänder, dem Einüben der Lieder und Segenssprüche, dem Erstellen der Laufpläne für die einzelnen Gruppen, der Verpflegung der Kinder und nicht zuletzt dem Fahrdienst.

Sichtbare Solidarität

Nach Abschluss der Aktion freuen sich die Beteiligten über den gesammelten Betrag von insgesamt 19 850 Euro als sichtbares Zeichen ihrer Solidarität mit den hilfsbedürftigen Kindern in aller Welt.

Doch auch mit unvorhergesehenen Problemen mussten die Organisatoren fertig werden. Hier zeigte sich die spontane Hilfsbereitschaft der Malteser. Anfang des Jahres erreichte diese ein verzweifelter Anruf der Pfarrei St. Bruder Klaus, dass gerade jetzt der alte Kleinbus der Pfarrei den Geist aufgegeben habe, der normalerweise die Könige zu ihren Einsatzorten fährt. Hilfe sei deshalb von Nöten.

Spontan stellte sich Armin Schäfer, der als die gute Seele des Fahrdienstes bei den Maltesern gilt, während zwei Tagen mit einem Bus als Drei-Königs-Taxi zur Verfügung.

Mögen es im Auto nur wenige Kilometer sein, ist es doch für eine Fußgruppe im Königsornat eine Riesenstrecke, um die Einsatzbereiche in den verschiedenen Vierteln des weitläufigen Villinger Pfarrgebiets zu erreichen. Glücklich über die unkomplizierte Hilfe dankten die Sternsingergruppen von St. Bruder Klaus daher den Villinger Maltesern beim Abschlussgottesdienst besonders herzlich für ihre spontane Hilfe.