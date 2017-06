Villingen-Schwenningen Stein für Stein: Geduldsprobe an der Stadtmauer

Der stellvertretende Leiter des Gebäudewirtschaftsamts, Heinz Herbst, erklärt, warum die Arbeiten an der Villinger Stadtmauer mitunter so mühsam sind.

Heinz Herbst, der stellvertretende Leiter des Gebäudewirtschaftsamts, denkt in Abschnitten. 50 bis 100 Meter, so viel Stadtmauer kann in einem Jahr am Stück saniert werden. Wie viele Meter insgesamt saniert werden müssen? Er weiß es nicht. Auch keiner der 13 Villinger die sich am Donnerstagnachmittag am Durchgang Bogengasse/Romäusring eingefunden haben, um sich, auf Initiative des Bürgerforums "Leben und wohnen in der Villinger Innenstadt" über den aktuellen Stand der Sanierungen zu informieren. Zwar ist die Mauer 1,7 Kilometer lang, jedoch sind davon nicht alle Teile zugänglich. Mitunter sind sie mit Häusern verbaut. Am Ende schätzt Herbst: rund 1,3 Kilometer werden es wohl sein. Die sanierten Teile sind ein wenig heller als der Rest. Noch. "In 20 Jahren", sagt Herbst, "sind die Fugen wieder voller Moos und Patina, dann wird keiner mehr auf die Idee kommen, das wäre saniert worden."

Das Vorgehen: Die Bauabschnitte mögen verschieden sein, die Arbeitsabläufe sind es nicht. Erst wird ein Gerüst gestellt, dann werden die Fugen ausgestemmt, dann wird gegebenenfalls neu aufgemauert. Anschließend werden kleine Löcher gebohrt, durch die erst Mörtel ins Mauerwerk gefüllt und dann eine Gewindestange eingeschlagen wird. So wird der Hohlraum zwischen den beiden Mauerteilen – Außen- und Innenmauer – verfüllt. Mit das Wichtigste: die Abdeckung. Holzlatten und Dachziegel sollen verhindern, dass Wasser eindringt, das im Winter gefriert und die Mauer sprengt.

Ziel ist es, die gesamte Mauer statisch stabil zu machen, also die Hohlräume im Inneren zu füllen und so das Mauerwerk zu verbinden. Das geht nur in kleinen Schritten. "Wir können immer nur die größten Löcher stopfen", sagt Herbst. Dort wo Gefahr im Verzug ist. Wie am jüngst sanierten Teilstück am Durchgang von der Bogengasse zum Romäusring.

Die Kosten: Im Schnitt, sagt Herbst, kann man für 50 Meter Mauer mit 150 000 Euro rechnen. Das Teilstück an der Bogengasse hat 175 000 Euro gekostet. Der Grund: Viele Teile der Mauer mussten komplett rausgenommen und neu aufgemauert werden. "Teilweise konnte man den Mörtel wie Sand aus den Fugen holen." Das Teilstück war noch einsturzgefährdeter, als sie am Anfang gedacht hatten.

So geht es weiter: Als nächstes wird die Mauer an der Kronengasse saniert. Zwischen Feuerwehr und dem Durchgang zur Karl-Brachat-Realschule. Und es ist ein großes Stück: 100 Meter insgesamt. Die Arbeiten werden sich über zwei Jahre erstrecken. Der Beginn, sagt Herbst und zuckt mit den Schultern, das hänge davon ab, welche Kapazitäten die Bauarbeiter frei hätten. Sicher ist nur: Auch auf diesen Bauabschnitt wird ein weiterer folgen. "Ich hoffe", sagt Herbst, "dass wir irgendwann einmal rum sind." "Und, dass wir dann nicht wieder von vorne anfangen können."

Ein Denkmal

Die Villinger Stadtmauer, errichtet im ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, ist eines der größten Kulturdenkmale im Stadtgebiet und eine der besterhaltenen Stadtmauern in Süddeutschland. Ihr Erhalt ist daher eine Pflicht für Kommune und Denkmalpflege. In den vergangenen fünf Jahren wurden unter anderem Teilstücke am Oberen Tor, an der Sparkasse und am Pulvertürmle saniert.