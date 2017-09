Villingen-Schwenningen Steigt jetzt der Wasserpreis in Villingen-Schwenningen? Fragen und Antworten nach der Verunreinigung durch Keime

Wie wirkt sich eine permanente Chlorung des Trinkwassers auf die Gesundheit aus? Wann wird der Wasserpreis steigen? Sind inzwischen die genauen Ursachen für die Verunreinigung durch coliforme Keime bekannt? Die Stadtwerke und das Gesundheitsamt geben Antworten auf die drängendsten Fragen.

Am Dienstag dieser Woche wurde das knapp zwei Wochen geltende Abkochgebot aufgehoben. "Schneller als ursprünglich gedacht", sagt Ulrich Köngeter, Geschäftsführer der Stadtwerke in einer abschließenden Pressekonferenz am Freitag, zu der er telefonisch aus dem Urlaub zugeschalten war und gemeinsam mit Vertretern des Gesundheitsamtes Antworten gab auf die drängendsten Fragen.

Die Ursachen: Mit dem unabhängigen Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe werden die Stadtwerke weiter an der Ursachenforschung arbeiten. Solange noch keine Untersuchungsergebnisse bekannt sind, wird die Ursprungsthese weiter beibehalten: Die Keime konnten sich bilden aufgrund der erhöhten Wassertemperatur. Normal sind etwa acht Grad, gemessen wurden stellenweise 20. Gestützt werde die These durch Erfahrungen andernorts und der Expertise des Gesundheitsamtes.

Die Chronologieder Ereignisse

15. August: Im Rahmen der üblichen Beprobung des Wassernetztes werden Proben an 18 Messstellen entnommen.

17. August: Das Ergebnis der Proben geht ein. Der Befund lautet: an fünf von 18 Messstellen wurden coliforme Keime – sogenannte Indikatorkeime für eine Verunreinigung – in geringerer und höherer Konzentration gefunden. Die Stadtwerke informieren das Gesundheitsamt. Obwohl die gefundenen Keime in ihrer Konzentration keine Gefährdung der Gesundheit darstellen, jedoch der Grenzwert bei Null liegt, erlässt das Gesundheitsamt eine Abkoch-Anordnung für das betroffene Leitungsnetz. Betroffen davon sind insgesamt 26 000 Haushalte in Schwenningen, Teilen Villingens und Dauchingen. In Dauchingen wurden zu keiner Zeit Keime im Netz gefunden, da der Ort am Verteilernetz angeschlossen ist, musste vorsichtshalber auch dort das Wasser abgekocht werden.

17./18. August: Die Stadtwerke beginnen mit der Chlorung des Netztes. 0,3 Milligramm pro Liter werden eingespeist um die Leitungen zu desinfizieren.

21/22. August: Die erste Probe wird entnommen. Am 25. und 28. werden die nächsten zwei entnommen. Als alle mit negativem Befund wiederkommen, wird das Abkochgebot am 29. August aufgehoben.