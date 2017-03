VS-Villingen Stefan Jaskolla wird zum Priester geweiht

Villinger freut sich über Begleitung durch seine Heimatgemeinde St. Bruder Klaus bei Feier in Freiburg.

VS-Villingen (via) Am Sonntag, 14. Mai, werden die Glocken im Freiburger Münster feierlich geläutet, denn hier wird Erzbischof Stephan Burger vier Männer zu Priestern weihen. Darunter befindet sich auch Stefan Jaskolla aus Villingen, der die Gläubigen aus Villingen und insbesondere aus seiner Heimatgemeinde St. Bruder Klaus zur Mitfeier nach Freiburg einlädt.

Die Pfarrgemeinde St. Bruder Klaus wird einen Bus chartern und man kann sich schon jetzt im Pfarrbüro persönlich, telefonisch (07721/997730) oder per E-Mail anmelden. Eine Priesterweihe ist nicht nur für den Weihekandidaten ein besonderer Tag, sondern auch für die Heimatpfarrei, die mit dem Neupriester am Samstag, 20. Mai, um 14.30 Uhr in St. Bruder Klaus die Primiz feiern wird. Um 18 Uhr findet noch eine Dankandacht mit der Erteilung des Primizsegens statt. Das Erzbistum wird das Pontifikalamt im Livestream im Internet für jeden öffentlich machen.

Vor knapp neun Monaten wurde Stefan Jaskolla in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rheinmünster-Schwarzach, Dekanat Baden-Baden, zum Diakon geweiht. In Mannheim war er zuletzt als Diakon eingesetzt und seit Anfang Februar bereitet er sich mit den drei weiteren Kandidaten intensiv auf das Fest vor. Am 14. Mai wird er vor dem Erzbischof stehen und das "Hier bin ich" sprechen. Momentan, so Jaskolla, stehe noch ein großes Programm vor ihm. Angefangen von Austauschrunden über die Erfahrungen an der Praktikumsstelle in den vergangenen Monaten, über spirituelle und theologische Impulse bis hin zum praktischen Einüben, die Messe zu feiern. Nach dem Abitur begann er 2004 sein Theologiestudium und trat ins Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg ein. Seine Auslandssemester verbrachte er in Paris, im Gemeindepraktikum in der Seelsorgeeinheit Mannheim Maria Magdalena sammelte er Berufserfahrung.

"Ich wollte auf jeden Fall Theologie studieren, deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mich einfach mal im Priesterseminar bewerbe", sagt der 32-Jährige, der in seiner Gemeinde Ministrant und Kantor war und die Ausbildung zum C-Musiker begonnen hat. Ein Informationswochenende der Fachstelle "Berufe der Kirche" bestärkte ihn in seiner Entscheidung.

Als Stefan Jaskolla 2011 an Krebs erkrankte, brauchte er drei Jahre, um gegen die Krankheit zu kämpfen und sich davon zu erholen. Diese Zeit öffnete auch neue Sichtweisen: "Die grundlegendste Erfahrung für mich war die Nähe und Zuwendung anderer Menschen; zu wissen, jemand ist für mich da. In diesen Momenten habe ich Gottes Gegenwart gespürt", betont er. Nach seinem Studienabschluss arbeitete der Theologe ein Jahr in Innsbruck in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Diese Zeit habe ihn sehr geprägt. Da geht es weniger um Worte und mehr um Zuwendung." Diese Erfahrung will er auch in die Seelsorge mit hineinnehmen: "Wir dürfen die Menschen nicht vor den Kopf stoßen, sondern müssen sie in ihren Herausforderungen begleiten."