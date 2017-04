Villingen-Schwenningen Statt der alten Post: Mehrfamilienhaus soll schon im Sommer gebaut werden

Jetzt werden für den Neubau in Obereschach, einem Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen, Käufer gesucht. Investorin hat aber bisher noch keinen Bauantrag gestellt

Anstelle der maroden alten Post will die Eigentümerin Anke Mosbacher im Ortskern von Obereschach bald ein modernes Mehrfamilienhaus hochziehen lassen. Baubeginn soll laut einer Pressemitteilung bereits Mitte 2017 sein. Ein Bauantrag für das Gebäude wurde allerdings noch nicht gestellt, wie Madlen Falke, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage mitteilte.

Gegen die Bauvoranfrage für das Sechsfamilienhaus hat der Ortschaftsrat keine Einwände erhoben. Jetzt sucht die eigens für dieses Projekt von Mosbacher gegründete Gesellschaft Futurabilis Käufer für die Wohnungen und sondiert den Markt. Im Vorfeld hatten einige Bürger bereits Höhe (16 Meter) und Form des Projekts kritisiert. Für den Neubau muss der Bebauungsplan nicht geändert werden, der Investor muss sich aber von einer Festsetzung wie der Traufhöhe befreien lassen. Möglicherweise werden bei der Bewilligung des Bauantrags diese Einwände noch einmal thematisiert. Von einer Seite wird jedenfalls kein Veto eingelegt: Der Denkmalschutz hat nichts gegen einen Neubau an dieser Stelle einzuwenden, erläuterte Falke.

Futurabilis will in Obereschachs Ortsmitte das ultramoderne Gebäude realisieren, das sich bis zu 85 Prozent autark versorgt. Neben einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und mit Elementen in den Balkongeländern ist eine Erdwärmepumpe geplant, heißt es in der Pressemitteilung. Vorrangig werde die Energie im Haus verbraucht, der Rest in einem Akku gespeichert. Sind die voll, wird der Solarstrom ins Netz eingespeist. Die Gesellschaft bietet rollstuhlgerechte und barrierefreie Wohnungen an. Der Aufzug führt direkt von der Tiefgarage in jede Wohnung, heißt es weiter.

Futurabilis ist allein für den Bau des Mehrfamilienhauses gegründet worden. Die Besitzerin, Anke Mosbacher, ist gebürtige Obereschacherin.

Die alte Post

Das Gebäude ist baufällig und wird teilweise bereits von Obereschacher Jugendlichen als Abenteuerspielplatz genutzt. Dass an dieser Stelle etwas passieren muss, räumen auch die Kritiker ein. Sie wehren sich nicht gegen den Neubau an sich, sondern fordern, auf ein Stockwerk zu verzichten. Dann aber lohnt sich für die Investorin der Neubau nicht mehr, argumentieren sie und die Stadt. Der Neubau soll nun zusammen mit dem Architekturbüro Tepass und dem Energiespezialisten Solera verwirklicht werden.