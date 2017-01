VS-Weilersbach Starke Abteilung geht in eine sichere Zukunft

Die Weilersbacher Feuerwehrleute ziehen ein positives Fazit in ihrer Hauptversammlung.

Die Feuerwehrabteilung Weilersbach hat ihre Hauptversammlung abgehalten. „Mit 15 Mann eine starke Abteilung der Jugendfeuerwehr und eine sichere Zukunft“, sagte der zweite stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Nagel. Dass sechs Mädchen dazugehören, hätte die Gründungsmitglieder der Weilersbacher Abteilung im Jahre 1886 wohl sehr verwundert. Auch die 15 Mitglieder der Altersabteilung sind noch höchst aktiv.

Finanziell ist die Abteilung mit Rücklagen in einem mittleren, fünfstelligen Bereich gut gepolstert, wobei 2016 ein weiteres Plus von gerundet 5800 Euro anfiel. Im Ausschuss der Abteilung gibt eine Generation den Stab an die nächste weiter. Der bald 65-Jahre zählende Paul Hauger wurde bei Wahlen einstimmig durch seinen Sohn Dominik Hauger ersetzt. 30 Jahre war Senior Hauger im Ausschuss, darunter zehn Jahre stellvertretender Abteilungskommandant. Kassenprüfer sind weiterhin Susanne Schmidt und Jörg Zepf.

Auf der Versammlung wurden Martin Helbig und Christian Maier für eine 15-jährige Dienstzugehörigkeit geehrt. Beförderungen standen für Stephen Langer zum Oberfeuerwehrmann und für Simon Stern zum Feuerwehrmann an.

22 Einsätze waren zu meistern. Die kuriosesten für die Weilersbacher waren die zwei Fälle per Gas gesprengter Geldautomaten. Am 27. Mai erfolgte ein Einsatz unter Atemschutz bei einem Automaten am Schwarzwald-Baar-Center, am 12. Juni dann ein weiterer Fall beim Gartencenter Späth, wo Hilfestellung für die Polizei bei der Spurensicherung angesagt war.

Als in der Gemeinde verwurzelte Truppe sind Feuerwehrleute bei sämtlichen Aktivitäten dabei. „Ohne eure Einsätze im Brandschutz wäre die Fasnet nicht denkbar“, sagte die Vorsitzende der Epfelschittler, Marion Bauer.