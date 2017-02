Villingen-Schwenningen Stadtwerke wollen ihre Netze besser vor Terroristen und Hackern schützen

Neue Netzleitzentrale mit höheren Sicherheitsstandards wird bis 2018 in der Pforzheimer Straße in Villigen gebaut. Investition für sechs bis sieben Millionen Euro

Terroranschläge und Hacker-Angriffe aus dem Cybernetz sind inzwischen weltweit realistische Bedrohungen. Die Auswirkungen sind bis in die Provinz zu spüren. Um ihre Strom-, Gas- und Wassernetze besser vor möglichen Attacken zu schützen, werden die Stadtwerke Villingen-Schwenningen auf ihrem Gelände eine neue Netzleitzentrale bauen. Sechs bis sieben Millionen Euro, so berichtete gestern Stadtwerke-Chef Ulrich Köngeter, wird das Unternehmen in diesem und nächsten Jahr in mehr Sicherheit investieren.

Wie angreifbar die technisch vernetzte westliche Welt ist, hat vor einigen Jahren der Bestellerautor Mark Elsberg in seinem Techno-Thriller "Blackout" eindrucksvoll beschrieben. Internet-Hacker sorgen für flächendeckende Stromausfälle und verursachen eine europaweite Katastrophe. Parallel zu Elsbergs Recherchen entstand im Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag eine großangelegte wissenschaftliche Studie zu "Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung".

Die Politik hat inzwischen auf die potenziellen Bedrohungen reagiert und ein neues Informationssicherheitsgesetz verabschiedet. Betroffen sind davon in hohem Maße auch die Versorgungsunternehmen. Bundesweit müssen sie ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Angesichts des umfassenden Pflichtenhefts, das auf die Unternehmen zukommt, haben sich die Stadtwerke Villingen-Schwenningen, die auch Strom und Gas in weitere Städte der Region liefern, dazu entschlossen, ihre bisherige Netzleitstelle neu zu bauen. Aus Sicht von Köngeter ist dies die wirtschaftlichste Lösung. Deshalb wird nun auf dem Gelände der Stadtwerke in der Pforzheimer Straße ein alter hölzerner Lagerschuppen abgerissen und dort ein zweistöckiger Neubau für die Netzleitzentrale errichtet.

Teuer an diesem Neubau ist nicht die Gebäudehülle, sondern die geforderte Sicherheitstechnik, erläutert Köngeter. Beispiel: Bisher kann im Grunde jeder Fremde in die Netzleitstelle eindringen und theoretisch die Stromversorgung außer Betrieb setzen – mit fatalen Folgen für die Haushalte und Unternehmen. Im Neubau gibt es künftig eine gesicherte Zugangsschleuse. Unbefugte können nicht mehr einfach durchlaufen. Das Gebäude wird voll klimatisiert, mit schusssicheren Scheiben versehen, mit einer doppelten Stromversorgung über zwei Trafostationen ausgestattet. Feuerfeste Stahltüren, ein zweiter Fluchweg, ein Krisenraum für bis zu 15 Personen gehören dann zum Standardausbau. Außerdem muss die gesamte Datenverarbeitung gegen Hacker-Angriffe neu abgesichert werden. Bis Januar 2018 müssen die Stadtwerke hier eine Zertifizierung durchführen, die künftig jährlich wiederholt wird.

Geschäftsführer Ulrich Köngeter sieht die Maßnahmen als berechtigt an. "Vor allem das Thema Zutrittskontrolle halte ich für eminent wichtig", betonte er. Auch die Stromsicherheit ist ein großes Thema. Unternehmen könnten sich keine längeren Stromausfallzeiten leisten. Für das Funktionieren der technisierten Welt von heute sei eine 150-prozentige Stromsicherheit die Voraussetzung.

Netzleistelle

In der Netzleitleitzentrale werden die Strom-, Wasser-, Gas- und Wärmenetze überwacht. Hier laufen alle Informationen zusammen, die für den reibungslosen Ablauf der Energie- und Wasserversorgung erforderlich sind. Erkennbar sind auch Störfälle, deren Behebung von der Leitstelle in die Wege geleitet werden. Die Zentrale ist und um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Dreischichtbetrieb besetzt. (est)