Villingen-Schwenningen Stadtwerke halten die Gaspreise für Einjahresvertrag konstant

Energieversorger in Villingen-Schwenningen verbilligt Zweijahresangebot

Gute Nachricht für die Gaskunden der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS): Die Stadtwerke halten die Erdgaspreise in diesem Jahr bei den Zwölf-Monats-Produkten konstant beziehungsweise senkt bei einem neuen 24-Monats-Vertrag die Preise gegenüber dem Alt-Vertrag. Das hat der Aufsichtsrat in jüngster Sitzung beschlossen, wie es in einer Pressemitteilung des Energieversorgers heißt.

Ende Mai laufen die Verträge für einen Teil der SVS-Kunden aus. Sie werden im April per Post über die Nachfolgeangebote informiert. Der Preis des 24-Monats-Produkts SVS-Gas-Bestpreis wird zum 1. Juni um brutto 1,07 Cent pro Kilowattstunde gesenkt.