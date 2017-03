Villingen-Schwenningen Stadtverkehr VS schafft für 900.000 Euro drei moderne Busse an

Stadtverkehr VS schafft für 900.000 Euro drei moderne Busse an

Im Bereich des Stadtverkehrs Villingen-Schwenningen sind drei neue Busse unterwegs. 900.000 Euro hat die Verkehrsgemeinschaft (VGVS) in die Fahrzeuge investiert. Jede Sitzreihe ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet.

VS-Villingen – Die VGVS, die in der Doppelstadt den Stadtverkehr betreibt, ist auf die drei Neuanschaffungen richtig stolz. Klaus Maier, einer der Geschäftsführer des Unternehmens: „Diese Investition ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Stadtverkehrs in VS und macht diesen noch attraktiver.“ Die drei Busse seien mit Sicherheit mit das Modernste, was momentan auf Deutschlands Straßen unterwegs sei.

Die drei Fahrzeuge verkörperten ganz einfach eine neue Generation. Maier: „Sie erfüllen sämtliche Vorgaben der Euro-6-Norm und zeichnen sich dadurch durch höchste Umweltfreundlichkeit aus.“ Sein Geschäftsführerkollege Frank Wiest ergänzt: Busse seien schon immer mit die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel gewesen. Mit diesen Fahrzeugen gelte diese Feststellung erst recht. Dazu komme noch eine technische Ausstattung, die den Fahrgästen ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit gewährleiste.

Nach Angaben von Wiest haben die Fahrgäste geradezu begeistert auf die neuen Busse reagiert, wobei das moderne, futuristisch anmutende Design der Solaris-Busse besonders gut bei den Gästen ankomme und ein Hingucker sei.

Auch das Innenleben der Busse ist vom Feinsten. Hell und freundlich ist der Fahrgastraum, in dem jeweils 90 Personen Platz finden. Davon sind 34 Sitzplätze, wobei jede Sitzreihe mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist. Dass die Einstiege behindertenfreundlich sind, versteht sich laut Betreiber von selbst.

Darüber hinaus sind die Busse mit Plätzen für Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren ausgestattet. Mit der Nachrüstung von Bussen mit speziellen Plätzen für Rollatornutzer hatte die VGVS 2016 deutschlandweit richtig Furore gemacht. In den neuen Bussen sind die Plätze nun konsequenterweise von Anfang an drin. Nach und nach werden nach Angaben der Geschäftsführung auch die anderen Busse umgerüstet werden.

Insgesamt hat die VGVS im Stadtverkehr 40 Busse im Einsatz. Keiner der Busse ist älter als acht Jahre. Spätestens dann werden sie aus dem Verkehr gezogen und durch neue ersetzt. Bei der VGVS sind 80 Busfahrer beschäftigt. Zusammen mit den Teilzeitfahrern sind es sogar knapp 100, wobei sich alle Fahrer regelmäßig einem Sicherheitstraining unterziehen.